Broadway : en attendant le lever de rideau (3/3) : Des théâtres à l'arrêt : la réinvention permanente

Quand Broadway pourra rouvrir ? On pose la question à ceux qui sont derrière en coulisses, techniciens, chorégraphes, producteurs, metteurs en scène. L’année fut dure pour tous, et l’assassinat de George Floyd a incité à une plus grande diversité à Broadway lorsque le théâtre rouvrira.

Bienvenue une nouvelle fois à New York sur Times Square, plutôt calme pour un samedi soir.

On est loin des 200 000 visiteurs quotidiens. Il y a des prêcheurs, des hip-hoppeurs, des acrobates sur cette place… tout autour les 41 théâtres de Broadway sont fermés. Leur rideau est baissé. Les rues sont vides. Ce n’était jamais arrivé dans l’histoire de ce lieu, même durant la grippe espagnole en 1918.

Une petite balade dans les rues autour de Times Square : « Broadway will be back »

Aujourd’hui, je vous propose de rencontrer ceux qui sont derrière : chorégraphes, metteurs en scène, techniciens, costumiers, producteurs, propriétaires de salles. Est-ce que cette crise va changer quelque chose. C’est le programme de cette troisième émission en attendant que le rideau se relève sur Broadway.

À ÉCOUTER 42e rue du 11 avril 2021 : Les interviews en V.O

Invités

Reed Luplau, chorégraphe, danseur dans « Moulin Rouge »

Il prépare le numéro d’ouverture des « Lortel Awards », la cérémonie des prix Off-Broadway ce matin-là au Lortel Theatre. Je le retrouve devant le théâtre. Impossible pour moi de rentrer dans le théâtre, un Covid Officer vérifie le statut PCR de chaque entrant et fait appliquer les règles sanitaires

En savoir sur :The Lucille Lortel Award

Les prix Lucille Lortel récompensent l'excellence du théâtre Off-Broadway. Les prix portent le nom de Lucille Lortel, une actrice et productrice de théâtre, connue sous le nom de « Reine du Off-Broadway ».

Karen Wight-Greenberg, costumière de « Wicked » et « Hamilton »

Bob E. Wankel, directeur des théâtres Shubert, 16 théâtres à Broadway

André de Shields, Tony Award 2019 pour son rôle dans « Hadestown »

André De Shields, le 12 mars sur Times Square : « Magic to do »

Prochain Cabaret 42e rue : « Contraste » et « Les Itinérantes »

Dimanche 18 avril en direct du Carreau du Temple

Avec

L’Ensemble Contraste : Irina de Baghy (mezzo-soprano) Magali Léger (soprano) Johan Farjot (piano) Arnaud Thorette (alto)

, © Isabelle Banco

Et «Les Itinérantes» formation a capella Elodie Pont, Manon Cousin et Pauline Langlois de Swarte

Réseaux sociaux

Nous sommes sur Twitter, avec le hashtag #42erue, Facebook et Instagram !

Programmation musicale

I Believe In You

Paroles et musique : Frank Loesser

Jane Monheit (voix)

Label : Provident

Moulin Rouge : Come What May (OBC)

Auteurs : David Baerwald, Kevin Gilbert

Aaron Tveit (voix), Karen Olivo (voix)

Label : RCA

Wicked : What Is This Feeling ? (OBC)

Paroles et musique : Stephen Schwartz

Kristin Chenowetz (voix), Idina Menzel (voix)

Label : DECCA

Ziegfeld Midnight Frolic : When I Hear a Syncopated Tune

Musique : Louis A. Hirsch

Bernadette Boerkel (voix)

Paragon Ragtime Orchestra

Rick Benjamin (direction)

Label : New World Records

Rent : Seasons of Love (OBC)

Paroles et musique : Jonathan Larson

Label : DREAMWORKS

Hadestown : Road To Hell (OBC)

Paroles et musique : Anais Mitchell

Andre de Shields (voix)

Label : SING IT AGAIN RECORDS

Golden Boy : Night Song (OBC)

Musique : Charles Strouse / Paroles : Lee Adams

Sammy Davis Junior (voix)

Label : DRG RECORDS

Shuffle Along : I'm Just Wild About Harry

Musique : Eubie Blake / Paroles Noble Sissle

Sarah Vaughan (voix)

Label : MERCURY