Bob Fosse, le chorégraphe du "Jazz Hands"

LA GRANDE AFFICHE

, © Getty / Rafael WOLLMANN/Gamma-Rapho

Il était une fois Bob Fosse

Invitée

, © Radio France / Laurent Valière

Ann Reinking, actrice, danseuse et chorégraphe américaine.

Actualité

Chicago : créé par Bob Fosse, bientôt à l’affiche au Théatre Mogador à parti du 26 septembre

Gwen Verdon en duo avec Bob Fosse dans le film Sweet Charity :

Les débuts de Bob Fosse dans Kiss Me Kate

Big Spender dans Sweet Charity

A gagner

Ce dimanche le Cd Judy Garland

Pour jouer : Nous écrire "cliquer" sur CONTACTEZ-NOUS il vous suffit ensuite de laisser votre nom et surtout votre adresse

PROCHAIN CABARET 42e rue

Dimanche 9 septembre au CARREAU DU TEMPLE

Le Carreau du Temple

2 rue Perrée – Paris 03

Métro République, Temple ou Arts et métiers

Changement d'horaire 13h / 14h

« Gaby, mon amour » sur une idée originale de Jean-Christophe Born

AvecClémentine Decouture, chant ; etMark Nadler, chant et piano

Autour de Gaby Deslys, première star française du music-hall devenue au début du vingtième siècle vedette de Broadway. Un spectacle de Jean-Christophe Born : avec le pianiste et artiste américain Mark Nadler et la soprano Clémentine Decouture. Le spectacle sera à l'affiche les 24 et 25 septembre à Paris au Théatre Dejazet. En direct et en public du Carreau du Temple.

Pour réserver :maisondelaradio.com

Retrouvez 42e rue

42e rue sur les réseaux sociaux facebook et twitter

Programmation musicale

Bof / All that jazz

George Benson : On broadway Musique : George Gershwin / Paroles : Ira Gershwin

Mark Nadler : I love to rhyme

Kiss me Kate

Musique : Cole Porter

Bob Fosse & Bobby Van, Ann Miller, Tommy Rall : From this mom

Orchestre des studios de la MGM

Andre Previn, direction

The pajama game

Musique : Richard Adler - Jerry Ross

John Raitt, Janis Paige, Eddie Foy Jr, Stanley Prager, Ralph Farnsworth, Carol Haney : Steam heat (Acte II)

BOF / Damn Yankees

Musique : Richard Adler

Whatever lola wants

Redhead

Musique : Albert Hague

Leonard Stone : The uncle sam rag

Broadway de luxe / " How to succeed in business without really trying "

Charles Nelson Reilly, Claudette Sutherland : Coffee break

Sweet charity

Musique : Cy Coleman

Gwen Verdon : Big spender

Pippin

Musique : Stephen Schwartz

Ben Vereen : Magic to do

Bob Fosse, direction

Cabaret

Réalisateur : Bob Fosse

Liza Minnelli, Joel Grey, Greta Keller : Mein herr

Chicago

Musique : John Kander

Jerry Orbach : Razzle Dazzle (Digitally Remastered 1996)

Fosse :Dancin’

Musique : Louis Prima

Valarie Pettiford, Janie Lanier, Eugene Fleming : Sing singsing Part 2

I Can't Give You Anything but Love (1938-1961)

Judy Garland : On the Bumpy Road to Love

Fosse

Musique : John Kander

Valarie Pettiford, Janie Lanier : The hot honey rag