« Black Lives Matter » : la question raciale dans la comédie musicale, de Duke Ellington au Roi Lion.

Duke Ellington, George Gershwin, Lena Horne, Lin Manuel Miranda, … Le théâtre musical et le cinéma musical ont de tout temps reflété la lutte pour les droits civiques des afro américains. Avec Jean Lacornerie.

Depuis quelques années, Broadway ouvre ses portes à ce qu’on appelle le « color blind casting » : un artiste de couleur a le droit de jouer Maria dans la "Mélodie du Bonheur" par exemple. La question raciale a traversé la comédie musicale, de Harlem à Hollywood, de Duke Ellington à Lin Manuel Miranda qui a raconté dans « Hamilton » la création des Etats-Unis uniquement avec des acteurs de couleur. Mais tout n’est pas gagné et des acteurs racontent aujourd’hui leurs difficultés face à certains producteurs.

Dans "Bamboozled", Spike Lee raconte l’histoire des Minstrels Shows

"The Scottsboro Boys", un fait divers raciste en comédie musicale par les auteurs de "Cabaret" et de "Chicago"

Dans "Hairspray", l’héroïne lutte contre la ségrégation à Baltimore dans les années 50

Dans "Hamilton", Lin-Manuel Miranda fait interpréter les acteurs fondateurs des Etats-Unis par des artistes américains qui sont tous d’origine ethnique différente. Le général La Fayette est incarné ainsi par Daveed Diggs

Invité : Jean Lacornerie

Jean Lacornerie est directeur du théâtre de la Croix-Rousse à Lyon, metteur en scène et aussi spécialiste du répertoire américain du 20e siècle et de la comédie musicale. Il a assuré la création française d’ouvrages comme "Of Thee I Sing" de George Gershwin, "One Touch Of Venus" et "Lady In The Dark" de Kurt Weill, "The Tender Land" d’Aaron Copland, "Le Roi et moi" de Rodgers et Hammerstein, et "Bells are Ringing" de Betty Comden, Adolph Green et Jule Styne dans une orchestration de Gérard Lecointe pour Les Percussions Claviers de Lyon.

En décembre 2019, il a dirigé la première française de la comédie musicale "The Pajama Game" de Richard Adler et Jerry Ross, en coproduction avec l’Opéra de Lyon.

à réécouter émission 42e rue The Pajama Game en concert

