Bing Crosby, chanteur et acteur américain

LA GRANDE AFFICHE

Bing Crosby etait un chanteur et acteur américain né à Tacoma dans l'État de Washington, il est décédé le 14 octobre 1977 à Madrid en Espagne, à l'âge de 74 ans. Crosby joua dans de nombreuses comédies musicales, et reçut l'Oscar du meilleur acteur en 1944 pour le rôle du Père O'Malley dans La Route semée d'étoiles dirigé par Leo McCarey. Il a écrit et chanté plus de 1700 chansons. Son plus grand succès musical de Bing Crosby est sa reprise de "White Christmas" (Noël blanc) d'Irving Berlin.

ACTUALITE

GREASE de Jim Jacobs et Warren Casey

au Théâtre Mogador depuis le 28 septembre

PROCHAIN CABARET 42e RUE

Dimanche 15 octobre à 11h au studio 105

Pour réserver maison de la radio

© Johann Persson

West Side Story de Leonard Bernstein

nos invités

Joey McKneely / Chorégraphe et Donald Chan / Directeur musical

Les chanteur : Natalie Ballenger (Maria) - Keely Beirne (Anita) - Kevin Hack (Tony)

PROGRAMMATION MUSICALE

High Society (1956)

Musique : Cole Porter

Bing Crosby “Now you has jazz”

My happiness

Bing Crosby et Ella Fitzgerad “White Christmas”

Enregistrement de 1926

“I've got the girl”, Bing Crosby et Al Rinker accompagné par Don Clark et son Biltmore Hotel Orchestra, une chanson de Walter Donaldson

Show Boat (1928)

Musique : Jerome Kern

Bing Crosby et Paul Whiteman Orchestra “Ol man river”

Bing Crosby et friends

Bing Crosby et Al Jolson ”The spaniard that blighted my life”

The big broadcast (film)

Compositeur : Leo Robin et Ralph Rainger

Bing Crosby “Here lies love”

Film Going Hollywood (1933)

De Nacio Herb Brown et Arthur Freed

Bing Crosby “Beautiful girl”

Film "Road to Bali" (1947)

Musique Jimmy Van Heusen, paroles de Johnny Burke

Bing Crosby et Bob Hope : Chicago style

Film "Birth of blues" (1941)

Bing Crosby, Mary Martin et Jack Teagarden : “He waiter and the porter and the pustairs maid”

Film : Holiday Inn (1942)

Parole et musique : Irving Berlin

Bing Crosby "Easter parade"

Going my way (1944)

Chanson de Jimmy Van Heusen et Johnny Burke

Bing Crosby “Swinging on a star”

Emission radio "The Bing Crosby show" (1954)

Musique : Kurt Weill

Bing Crosby et Frank Sinatra "September song"

Film "Les sept voleurs de Chicago" (1964)

Chanson de Jimmy van Heusen et Sammy Cahn

Dean Martin, Frank Sinatra, Bing Crosby "Style"

Film "Anything goes" (1956)

Paroles et musique Cole Porter

Bing Crosby "Blow Gabriel blow"

© Alessandro Pinna

Extrait de Grease à Mogador

“Grease is the world” par la troupe de Mogador

