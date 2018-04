The Beggar's opera de John Gay

La grande affiche

The Beggar‘s Operade John Gay



, © Patrick Berger

Actuellement au Théâtre des Bouffes du Nord (Paris) jusqu’au 3 mai

Dans une mise en scène de Robert Carsen

Et une conception musicale de William Christie

Robert Burt (Mr. Peachum), Beverley Klein (Mrs. Peachum / Diana Trapes),

Kate Batter (Polly Peachum)…

Et les musiciens de l'ensemble Les Arts Florissants

« Ecrit par John Gay en 1728, The Beggar's Opera (L’Opéra des gueux), en créant une histoire autour de chansons préexistantes, est généralement considéré comme la première comédie musicale, avec près de trois cents ans d'avance sur cette mode. John Gay a repris certains des airs les plus connus de son époque, à la fois classiques et populaires, en les intégrant à un conte férocement satirique, dont l'action se place parmi les voleurs, les proxénètes et les prostituées de Londres.Robert Carsen

Actualité

Week end Bernsteinà la Philharmonie de Paris - 4 et 5 mai

, © S.Leiter

Musique, cinéma….

Vendredi 4 mai à 20h30

« Bernstein, du Shtetl à New York » par le Sirba Octet

Samedi 5 mai à 30h30 « Amériques » / Dimanche 6 mai « Hymne » à 16h30

Los Angeles Philharmonic, dirigé par Gustavo Dudamel

Dimanche 6 mai à 15h / Ciné Concert

« On the Waterfront » film d’Elia Kazan



Prochain cabaret 42e rue

Jazzy Poppins

Dimanche 6 mai à 11h au studio 105

Dans une mise en scène de Hervé Devolder (Molière 2016 pour les fiancés de Loches), Laurent Mignard DUKE ORCHESTRA et la comédienne-chanteuse Sophie Kaufmann D’après le roman « Mary Poppins » de P.L. Travers et le film de Walt Disney Chansons en français à partir de l’album Duke Ellington Plays Mary Poppins.

Réservation indispensable sur Maison de la Radio.

Retrouvez 42e rue sur les réseaux sociaux : facebook et twitter

Programmation musicale

Die Dreigroschenoper / L'opéra de quat' sous

Musique : Kurt Weill

Wolfgang Neuss : Ouverture / Die Moritat von Mackie Messer (Acte I)

Wilhelm Bruckner-Ruggerberg, direction

L'opéra de quat' sous

Musique : Kurt Weill

Barbara song : Der song vomnein und ja - (Acte I)

Ensemble Modern

Heinz Karl Gruber, direction

The Beggar's Opera (1920)

Musique : Johann Christoph Pepush / paroles : John Gay

Sylvia Nelis : Can love be controlled by advice

Sylvia Nelis, Frederick Ranalow : Were i laid on green

The Beggar's Opera (intégrale)

Musique : Johann Christoph Pepush / paroles : John Gay

Alfred Marks : Through all the employments of life (Acte I)

Angela Lansbury : If any wench venus girdle wear

Angela Lansbury, Alfred Marks : Our Polly is a sad slut

National Philharmonic Orchestra

Richard Bonynge, direction

Beggar's Opera (Original London cast /production de Harold Prince et et Richard Pillobrow)

Musique : Johann Christoph Pepush / paroles : John Gay

Fill every glass

Peter Gilmore : If the heart of a man

Before the barn door crowing

James Cossins : In pimps and politicians

The Beggar's Opera (intégrale)

Musique : Johann Christoph Pepush / paroles : John Gay

Kiri Te Kanawa, Joan Sutherland : Why how now, madam Flirt !

The Beggar's Opera

Musique : Johann Christoph Pepush / paroles : John Gay

Leah-Marian Jones, Sarah Fox : A curse attends a woman's love

Le carnaval de Londres op 172

Musique : Darius Milhaud

Bal-ouverture - pour orchestra

New London Orchestra

Ronald Corp, direction

Beggar's holiday

Musique : Duke Ellington

Lena Horne : Tomorrow mountain

Beggar's holiday

Musique : Duke Ellington

Chiara di Bari : Rooster man

Opera do malandro

Musique : Chico Buarque

Edson Cellulari : Aquela Mulher

The Beggar's Opera, Bouffes du Nord 2018

Directeur musical : William Christie

Benjamin Purkiss : Green sleeves

Robert Burt et Kraig Thornber : You'll think ere many days

Olivia Bereton : If love 's a sweet passion

Peter Pan

Musique : Leonard Bernstein

Daniel Arducci, Linda Eder : Spring will come again

Amber Chamber Orchestra

Alexander Frey, direction