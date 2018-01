"Barnum" la première comédie musicale sur la vie de l'entrepreneur américain de spectacle P.T. Barnum

Prestation de Barnum aux Tony Awards

Yves Mourousi parle de son adaptation de Barnum

ACTUALITE

Barnum à la Chocolat Menier Factory

actuellement à Londres

NOUVEAUTE CD

"Les auditions de recherche de financement de Barnum" par Cy Coleman et Michael Stewart

Edité chez Harbinger records

SORTIE CINEMA

"The Greatest Shoman" avec Hugh Jackman

Sur les écrans le 24 janvier

RETROUVEZ 42e rue

PROGRAMMATION MUSICALE

Musique : Cy Coleman / Paroles : Michael Stewart

♫ THE CY COLEMAN TRIO : Join the circus

Musique : Cy Coleman / Paroles : Michael Stewart

♫ JOE LAYTON (chef d’orchestre): Overture chase

Barnun The Circus is on parade

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Lorentz

♫ Billie Rose’s Jumbo, extrait de la bande originale du film

Musique : Cy Coleman / Paroles : Michael Stewart

♫ JIM DALE : There is a sucker born ev'ry minute

♫ TERRI WHITE : Thank god I'm old

♫ LEONARD JOHN CROFOOT : Bigger isnt's better

Musique : Cy Coleman / Paroles : Michael Stewart

♫ DARDANELLE The colors of my life

Musique : Cy Coleman / Paroles : Michael Stewart

♫ GLENN CLOSE : The colors of my life

Musique : Cy Coleman / Paroles : Michael Stewart

♫ MICHAEL CRAWFORD : Black and white

Adaptation française: Charles Level et Jacques Cllard

Musique : Cy Coleman / Paroles : Michael Stewart

♫ ANNE FOREZ : L'amour est fou tant pis pour vous (Love makes such fools of us all)

Musique : Cy Coleman / Paroles : Michael Stewart

♫ THE CY COLEMAN TRIO : Love makes such fools of us all

Musique : Cy Coleman / Paroles : Michael Stewart

♫ CY COLEMAN : Come follow the band

Musique : Cy Coleman / Paroles : Michael Stewart

♫ THE CY COLEMAN TRIO : At least I tried

Bande originale du film : The greatest show man

♫ MICHELLE WILLIAMS : Tightrope