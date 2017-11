Barbara et la comédie musicale

ACTUALITES

"Cabaret" du 23 novembre au 3 décembre à La Maison de la Danse à Lyon.

, © DR

D’après la pièce de John Van Druten et l’histoire de Christopher Isherwood, dans une mise en scène de Michel Kacenelenbogen.

« Willkommen, bienvenue, welcome » Ces mots suffisent à évoquer la célèbre comédie musicale créée à Broadway en 1966, portée en 1972 au firmament par Bob Fosse et Liza Minnelli avec leur film aux huit Oscars. Mis en scène en 1986 par Jérôme Savary dans la première version française à Lyon au Théâtre du 8e, elle y tient l’affiche avec un formidable succès pendant plusieurs semaines. Un spectacle poignant et fascinant mené par une troupe de vingt-cinq chanteurs, acteurs, danseurs et musiciens.

« Barbara, du bout des lèvres », l’exposition augmentée de l’Ina sur les grilles du Palais Brongniart à Paris du 11 novembre 2017 au 10 janvier 2018.

, © INA

Mathieu Amalric, complice du projet, a choisi 16 photos de Barbara issues des collections de l’Ina et nous raconte la chanteuse en commentant ces images.

Film "Coco" de Lee Unkrich, Adrian Molina, chez Pixar, sorti le 29 novembre 2017.

, © Pixar

Retrouvez 42e rue

Prochain Cabaret 42e rue : Chantons sous la Wonderful Town !

Avec :

Dan Burton, héros de « Singin in the rain » au grand Palais qui proposera des extraits de son nouvel album dédié à Broadway,

héros de « Singin in the rain » au grand Palais qui proposera des extraits de son nouvel album dédié à Broadway, le Spirit of Chicago Orchestra qui revistera la partition originale de « Singin in the rain » comme à sa création dans les années 20

qui revistera la partition originale de « Singin in the rain » comme à sa création dans les années 20 et les artistes de « Wonderful Town » de Leonard Bernstein, en avant première avant la création française de cette comédie musicale en janvier à l’Opéra de Toulon.

En direct et en public dimanche 17 décembre à 11h au studio 105 de France Musique. Réservations indispensable

