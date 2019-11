Avec Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez, les rois de la Reine des Neiges et de Broadway

Le couple d’auteurs compositeur Robert Lopez – Kristen Anderson-Lopez sont des mordus de comédie musicale. Robert Lopez est l’auteur de deux grands succès de Broadway, « Avenue Q » et « The book of Mormon » qui ont chacun obtenu un Tony Award de la meilleure comédie musicale. Kristen Anderson-Lopez a composé « In transit » monté à Broadway il y a quelques années. Leur adaptation de « La Reine des Neiges » est à l’affiche à Broadway depuis deux ans.

Le numéro d’ouverture de The Book of Mormon, à l’affiche à Londres et à Broadway



Avenue Q en concert dans 42e rue



Quand John Travolta se trompe dans le nom de Idina Menzel, la chanteuse de la Reine des Neiges, lors de la cérémonie des Oscar



Cinéma : La Reine des neiges 2 sort mercredi

La bande annonce de la Reine des Neiges 2

Dimanche 8 décembre au Carreau du Temple

avec les troupes de :

« Yes » de Maurice Yvain, Pierre Soulaine, René Pujol et Jacques Bousquet et Albert Willemetz, à l’affiche du Théâtre de l’Athénée à partir du 19 décembre,

et de « Une femme se déplace », création de David Lescot à l’affiche du Théâtre de la Ville à partir du 11 décembre.

Emission spéciale : 42e rue fait son show

Lundi 2 décembre à partir de 20 h en direct sur France musique

Laurent Valière accueille la crème de la crème de la comédie musicale de la saison en direct et en public du studio 104. 100 artistes, 20 musiciens, une création signée Juliette et Christian Siméon dans le rôle du Petit Prince Michael Gregorio. En direct à 20 h le lundi 2 décembre sur France Musique. Réservations ouvertes à partir du 12 novembre sur MAISON DE LA RADIO

Programmation musicale

Jake Gyllenhaal et Annaleigh Ashford : Sunday

Extrait de Sunday in the park with George

Musique : Stephen Sondheim – Paroles : James Lapine

Label : 2017 Broadway cast recording

There's no business like show business

Extrait de Annie get your gun

Musique : Irving Berlin

Sinfonietta de Londres

John Mac Glinn, direction

Label : EMI

Josh Gad, Andrew Rannells, Rory O'Malley… : Hello !

Extrait de The Book of Mormon

Paroles et musique : Trey Parker, Robert Lopez, Matt Stone

Label : Bis

David Alexis, Shirel : Internet c'est pour le cul

Extrait de Avenue q

Paroles et musique : Robert Lopez, Jeff Marx

Extrait de 42e rue

Idina Menzel : Let it go

Josh Gad : In summer

Extrait de Frozen

Paroles et musique : Robert Lopez, Kristen Andreson-Lopez

Label : Walt Disney Records

Damien Ferrette, Anouck Petitgirard : Ne m'oublie pas

Extrait de Coco

Paroles et musique : Robert Lopez, Kristen Andreson-Lopez

Label : Walt Disney Records

Craig Ferguson : The backson song

Extrait de Winnie l'ourson

Paroles et musique : Robert Lopez, Kristen Andreson-Lopez

Label : Walt Disney Records

Erin Mackey : Saturday night obsession

Extrait de In transit

Musique : Kristen Andreson-Lopez

Label : Hollywood Records

Everyone's a little bit racist

Extrait de Avenue q

Paroles et musique : Robert Lopez, Jeff Marx

Label : Victor/Bmg

