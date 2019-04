Avec Rob Marshall, le réalisateur de "Chicago" et du "Retour de Mary Poppins"

Rob Marshall en quatre vidéos

Rob Marshall a joué dans "A Chorus Line" de Michael Bennett. Une expérience qui lui a appris énormément. L'ouverture de A Chorus Line est l'un de ses moments préférés au cinéma.

Rob Marshall est co-metteur en scène de "Cabaret" à Broadway en 1998 aux cotés de Sam Mendes

Un Oscar pour "Chicago" en 2002 avec Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones et Richard Gere

Le retour de Mary Poppins : un moment avec Lin Manuel Miranda inspiré par le ballet des ramoneurs "Step in time"

Actualité :

Spectacle :"Funeral Blues, the missing cabaret"

Musique de Benjamin Britten – texte de Wystan Hugh Auden - mise en scène de Olivier Fredj

Avec : Richard Clothier Auden (comédien), Laurent Naouri Britten (baryton), Cathy Krier Gypsie Rose Lee (pianiste)

Créé l’année dernière au Grand Théâtre du Luxembourg, Olivier Fredj part d’une sélection de Cabaret Songs de Benjamin Britten et imagine avec Funeral blues un spectacle jazzy mettant en scène la relation entre le célèbre compositeur (Laurent Naouri) et l’illustre poète anglais W. H. Auden (Richard Clothier) qui connurent une longue amitié et un travail fécond dans les années 30-40 à Londres, puis à New York où ils partent ensemble.

Aux Bouffes du Nord (Paris) du 24 au 27 avril

Prochain cabaret 42e rue : Irving Berlin en concert

Dimanche 12 mai

A l'occasion du 20e anniversaire de la disparition du grand auteur compositeur de Broadway et la Tin Pan Alley, compositeur entre autres du titre "White Christmas" vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde et repris par des nombreux artistes, les artistes chanteurs de "Broadway Melody" proposent de larges extraits de leur spectacle autour de la carrière d'Irving Berlin.

Avec

Dalia Constantin (Into the woods au Théâtre de la Croix Rousse, Wonderful Town à l'Opéra de Toulon, La famille Adams)

Lauren Van Kempen (The King and I au Châtelet, Wonderful Town à l'Opéra de Toulon)

Maxime de Toledo (Wonderful Town à l'Opéra de Toulon, Into the woods au Théâtre de la Croix Rousse)

Scott Emerson (Sweeney Todd, Sunday in the Park with George au Théâtre du Châtelet)

Lexie Kendrick

au piano Benjamin Pras

Avec Caroline Emmet, petite fille de Irving Berlin.

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3e).

