Cabaret 42e rue : Avec la troupe de " Cole Porter in Paris ", le spectacle des fêtes du Théâtre du Châtelet

Les Années Folles de Cole Porter avec l'Orchestre des Frivolités Parisiennes en direct du Carreau du Temple !

Cole Porter in Paris – colporteur de swing ! Porter et Paris, une histoire d’amour jamais démentie

Avec l'Orchestre des Frivolités Parisiennes , les chanteurs Leovanie Raud, Marion Tassou, Richard Delestre, Bart Aerts, et Christophe Mirambeau, auteur et metteur en scène.

Le compositeur Cole Porter figure parmi les étoiles de ce bouillonnant Paris qui, au lendemain de la Grande Boucherie de 14-18, rebat toutes les cartes de l’art. Les Frivolités Parisiennes proposent pour cette fin d’année un spectacle reprenant ses premières chansons, avant son retour aux Etats-Unis.

Programmation musicale

I love Paris

Richard Delestre, Matthieu Michard, Bart Aerts

You dont' know Paris

Marion Tassou

Most gentlemen don't like love

Marion Tassou, Richard Delestre, Matthieu Michard, Bart Aerts, Léovanie Raud

I am a gigolo

Richard Delestre, Matthieu Michard, Bart Aerts

I hate you Darling

Marion Tessou

I've got you on my mind

Richard Delestre

Dream dancing

Richard Delestre, Matthieu Michard, Bart Aerts

Give him the Ooh la la

Marion Tessou, Léovanie Raud

Find me a primitive man

Léovanie Raud

Love for sale

Marion Tassou, Richard Delestre, Matthieu Michard, Bart Aerts, Léovanie Raud

Take me back to Manhanttan

Richard Delestre, Matthieu Michard, Bart Aert_s

_