Avec Harry Connick Jr

LA GRANDE AFFICHE

Harry Connick Jr dans Pajama game aux Tony awards en 2006

Harry Connick Jr dans South Pacific avec Glen Close

ACTUALITE

Harry Connick Jr à laSeine Musicale(Boulogne Billancourt)

Vendredi 12 octobre 20h

Chicagoau Théâtre Mogador (Paris)

PROCHAIN CABARET 42e rue

Dimanche 9 septembre au CARREAU DU TEMPLE

2 rue Perrée – Paris 03

Métro République, Temple ou Arts et métiers

Réservation sur maison de la radio

Avec les artistes

Berlin Kabarett

Stéphane Corbin – Jacques Verzier – Olivier Breitman – Sébastiàn Galeota

Sur les cendres en avant

Pierre Notte – Juliette Coulon – Blanche Leleu – Charotte Marquardt – Elsa Rozenknop – Donia Berriri

RETROUVEZ 42E RUE

PROGRAMMATION MUSICALE

Bof / Quand Harry rencontre Sally

Harry Connick Junior : It had to be you

France, I wish you love

Harry Connick Junior : It's alright with me

Love is here to stay

Harry Connick Junior, piano

Ron Carter, contrebasse

Reginald Veal, contrebasse

Herlin Riley, percussions

Songs I heard

Harry Connick Junior : The jitterbug

Harry on Broadway / Act 1

Harry Connick Junior, Kelli O'Hara : Hey there

Harry Connick Junior : There once was a man

Harry Connick Junior, Kelli O'Hara : Small talk

On a clear day you can see forever

Harry Connick Junior : on a clear day

Harry on Broadway / Act 1

Harry Connick Junior : My little world

Harry Connick Junior : Take her to the mardigras

42e rue sur France Musique, 21 juin 2015

Sofia Essaidi : All that jazz