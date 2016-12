Avec David Charles Abell, directeur musical

•

Né en Caroline du Nord, David Charles Abell étudie le chant, le piano, l’alto et la composition avant d’opter pour la direction d’orchestre. Il dirigera Kiss me Kate de Cole Porter au Châtelet.

ACTUALITE« MADIBA » en hommage à Nelson Mandela à Paris au théâtre Comédia jusqu’au 26 mars

De Jean-Pierre Hadida sur un livret de Alicia Sebrien et J-P Hadida

Mise en scène de Pierre-Yves Duchesne

Madiba le musical : L’histoire …

Ø Johannesburg années 50.

Le jeune Nelson Mandela ouvre le premier cabinet d’avocats noirs d’Afrique du Sud pour venir en aide aux victimes de l’apartheid. Il devient le leader politique de l’opposition. Le massacre de Sharpeville radicalise sa position, il est recherché, arrêté puis condamné à la prison à vie au Fort de Robben Island.

Ø Vingt ans plus tard.

Les habitants de Soweto se soulèvent. Sam, un jeune militant noir se fait arrêter. En prison, il fréquente celui que l’on surnomme « Madiba », Nelson Mandela, qui devient son modèle.

LES INSTANTS VOLÉS de Cyrille Garit à Paris au Vingtième Théâtre du 21 janvier au 6 mars

Mise en scène : Nicolas Guilleminot - Musique : Stève Perrin

Robin et Marianne se déclarent leur flamme à l’orée d’un bois. Jack et Rose à quelques miles d’un iceberg. Olive et Popeye autour d’une boîte d’épinards. Roméo et Juliette du haut d’un balcon.

Max et Lula, eux, vont découvrir l’amour dans un hôpital psychiatrique. Et après tout, pourquoi pas ?

C’est dans cet univers insolite que quelque chose de tendre va naitre entre eux deux ; là, malgré eux et malgré le lieu. C’est au rythme d’une musique aux accents jazzy et d’électro, au milieu de personnages fantasques que Max et Lula vont se découvrir l’un l’autre.

NOTRE PROCHAIN CONCERTJEUDI 28 JANVIER au STUDIO 106

Avec les chanteurs de "Kiss me, Kate " :

Christine Buffle, David Pittsinger, Francesca Jackson, Alan Burkitt et la pianiste Charlotte Gauthier.

Pour réserver maisondelaradio.com

PROGRAMMATION MUSICALE

Musique et paroles : Cole Porter

Another Op'nin' Another Show

Label : Columbia

Musique et paroles : Cole Porter

Too Darn Hot par Damon Evans (Paul)

avec le London Sinfonieta sous la direction de John McGlinn

Label : EMI 7540332

Musique et paroles : Cole Porter

Bianca

Label : Columbia

Musique et paroles : Cole Porter

So in love par Simon Keenlyside, baryton

avec l'orchestre BBC concert Orchestra sous la direction de David Charles Abell

Label : Chandos 10838

Paris Original

Label : Master works Broadway

Extrait du concert des Proms BBC 2010 à Londres fêtant le 80e anniversaire du compositeur Stephen Sondheim

Sunday in the Park

Avec le BBC Concert Orchestra sous la direction de David Charles Abell

Extrait de Sweeney Todde de Stephen Sondheim au théâtre du Châtelet

Epiphany par Rodd Gilfry

Musique et paroles : Cole Porter

It Might As Well Be Spring par Simon Keenlyside, baryton et Scarlett Strallen, soprano

avec l'orchestre BBC concert Orchestra sous la direction de David Charles Abell

Label : Chandos 10838

All In The Golden Afternoon par Diana Damrau

Avec Orchestre Philharmonique Royal De Liverpool sous la direction de David Charles Abell

Label : Erato

