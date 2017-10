Autour de West Side Story (2) : "Do I hear a waltz", l'autre comédie musicale de Arthur Laurents et Stephen Sondheim

Dans les coulisses du théâtre Eugene O'Neil, l'actrice Elizabeth Allen amuse le dramaturge Arthur Laurents (à gauche) et l'acteur Sergio Franchi pendant une pause de répétition. Miss Allen et le chanteur italien Sergio seront co-vedette dans la nouvelle comédie musicale Richard Rodgers-Stephen Sondheim-Arthur Laurents, «Do I hear a waltz ?»

ACTUALITE LIVRE

« Hello, Broadway » de Patrick Niedo aux éditions Ipanema

Hello, Broadway ! Raconte l’avènement et l’évolution d’une forme de spectacle au rayonnement mondial, copié mais jamais égalé. En quatorze chapitres, l’ouvrage présente les faits historiques, personnalités, spectacles qui ont fait Broadway. De Show Boat, la comédie musicale de référence datant de 1927, à la Grande Dépression, de la guerre à l’âge d’or des années 1940 et 1950, toutes ces années importantes sont décortiquées de façon ludique, mêlant faits historiques, anecdotes, personnalités et spectacles.

Ce dimanche à partir de 11h30 le livre de Patrick Niedo « Hello Broadway » aux éditions Ipanema

ACTUALITE CO-MEDICO MUSICALE

Théâtre de Ménilmontant 15 rue du retrait Paris 20e

Chambre 113 : la co-médico musicale romantique, drôle et émouvante, qui va vous faire porter un autre regard sur le monde de l’hôpital.Dans la CHAMBRE 113, Mathilde s’est dédoublée suite à un accident de voiture : alors que son corps, plongé dans un profond sommeil, reçoit les soins de l’équipe hospitalière, son esprit tente par tous les moyens d’interagir avec le monde des vivants. Julien, son époux, prévenu de l’accident, se précipite à son chevet. Passant par tous les émois, le jeune quadragénaire parviendra-t-il à se battre pour faire renaître un amour qui s’est étiolé après dix ans de mariage ? Dans un tableau de vie égayé par les extravagances de la truculente Roseline et la candide Natacha, infirmières, mêlées à la sublime mégalomanie du Docteur Grinsky, le spectateur se prend de compassion pour ce jeune couple.

Chaque vendredi et samedi, à 19h00 ou 21h00 en alternance une semaine sur deux, et un dimanche sur deux à 16h30

PROCHAIN CABARET 42e RUE

Enregistrement vendredi 17 novembre au studio 106 à 20h

Avec Michel Legrand, Rosalie Varda, Remi Caremel pour le 50 ans de Demoiselles de Rochefort

Réservations à partir le 28 octobre à 20h sur Maison de la Radio

PROGRAMMATION MUSICALE

Dorothy Collins : “Do i hear a waltz”

Sondheim a Musical Tribute

Do I hear a waltz ?

Percy Faith “Moon in my window”

Do i hear a waltz OBC 1965

“Someone woke up”

“This week americans”

"Someone like you"



The story so far

Stan Stanley “Perhaps”

Do i hear a waltz OBC 1965

Sergio Franchi “Bargaining”

Tony Bennett Songs for the Jet Set

Tony Bennett “Two by two”

Do i hear a waltz OBC 1965

“No Understand”

Mandy Patinkin Sings Sondheim

Mandy Patinkin “Take the moment”

Do i hear a waltz Pasadena Cast Recording 2001

Carol Lawrence / Alyson Reed / Annie Wersching : “Moon in my window”

Tribute to Stephen Sondheim

“We're gonna be all right”

Do i hear a waltz Pasadena Cast Recording 2001

Anthony Crivello / Alyson Reed : “Do i hear a waltz”

Chambre 113

Jour après jour

Musique Claire Marie Systchenko, paroles Eric Bongrand

piano : Antoine Lefort

Chant : Calire-Marie Systchenko, Zacharie Saal, Hélène Hardouin, Noemie François, Emmanuel Quatra « Jour après jour »

