Annette et les comédies musicales à Cannes

Cette année, le Festival de Cannes s’ouvre avec la première comédie musicale de Leos Carax « Annette », dont les chansons sont composées par le groupe avant-gardiste Les Sparks. Mais ce n’est pas la première comédie musicale célébrée à Cannes.

Annette de Leos Carax en salle le 6 juillet

Avec Marion Cotillard (Ann), Adam Driver (Henry) Simon Helberg (le chef d’orchestre)

Bande Annonce

Première vidéo

Les autres comédies musicales à Cannes en 5 vidéos

Chicago

Hair

Que le spectacle commence

Dancer in the dark

Les Parapluies de Cherbourg

Actualité

« Schmigadoon », une nouvelle série en 6 épisodes à partir du 16 juillet sur Apple TV +

Exit au théâtre de la Huchette (Paris) En pleine campagne du Brexit, le cœur d’une jeune scénariste de jeux vidéo balance entre un Français et un Anglais, tandis que son destin emprunte un chemin similaire à celui de son héroïne, Alienor d’Aquitaine. Livret : Stéphane Laporte et Gaétan Borg. Musiques : Didier Bailly. Avec : Marina Pangos, Simon Heulle et Harold Savary

Les mercredi-vendredi à 21h10 / Week end à 15h00

Odyssée la conférence musicale au théâtre des 3 Bornes (Paris) Un récit du voyage d'Ulysse en musique par Julie Costanza et Jean-Baptiste Darosey, une conférence musicale chantée et dansée avec malice par deux interprètes qui jouent 15 personnages dont Pénélope et le Cyclope… Jusqu'au 04/09 à 15h

Un récit du voyage d’Ulysse en musique par Julie Costanza et Jean-Baptiste Darosey, une conférence musicale chantée et dansée avec malice par deux interprètes qui jouent 15 personnages dont Pénélope et le Cyclope… Jusqu’au 04/09 à 15h Les folies Broadwayaux Folies d’O (Montpellier) Show Symphonique

Wonderful Town, Chicago, Mary Poppins, The Phantom of the Opera, My fair lady, The Wizard of Oz, Show boat, Evita Peron, Porgy and Bess, Girl crazy, The Sound of Music , Anny get your gun, Oklahoma, South Pacifc, Anything goes, Mack and Mabel, On the Town, Guys and Dolls, Candide,…. Voyage dans l’histoire de la Comédie musicale américaine

Avec Emma Kate Nelson, Nicolas Rivenq. Pianiste : Patrice Peyrieras. Direction musicale : Jérôme Pillement. Orchestre National Montpellier Occitanie

7 et 8 juillet à 21h30

Réseaux sociaux

Nous sommes sur Twitter, avec le hashtag #42erue, Facebook et Instagram !

On se retrouve durant l’été chaque dimanche à 19h pour les meilleurs moments de Cabaret 42e rue.

Programmation musicale

Bande originale du film "Annette"

Leo Sparks - Russell Mael - Ron Mael

Catherine Trottmann : Aria (The Forest)

Editions milan Music, Sony

Moulin rouge - Bande originale

Réalisateur : Baz Luhrmann

Nicole Kidman : One Day I'll Fly Away

INTERSCOPE RECORDS

Hair - Bande originale

Réalisateur : Milos Forman – Compositeur : Galt Mac

DermotThe Flesh Failures

RCA

Orfeu negro - Bande originale

Réalisateur : Marcel Camus – Compositeur : Luiz Bonfa

Elizeth Cardoso : Manha de Carnaval - Eurydice

UNIVERSAL MUSIC

All that jazz - Bande originale

Georges Benson : On Broadway

SPECTRUM MUSIC

Dancer In The Dark - Bande originale

Réalisateur : Lars von Trier

Bjork : In The Musicals

BARCLAY

Les Parapluies de Cherbourg - Bande originale

Réalisateur : Jacques Demy – Compositeur : Michel Legrand

Catherine Deneuve : L'absence - dans le magasin

SONY

Les chansons d'amour - Bande originale

Réalisateur : Christophe Honoré - Compositeur : Alex Beaupain

Grégoire Leprince Ringuet : As-tu déjà aimé

NAIVE

Bande originale du film "Annette"

Leo Sparks - Russell Mael - Ron Mael

Adam Driver, Marion Cotillard : We Love Each Other So Much - She's Out Of This World - Sympathy For The Abyss

Editions milan Music, Sony

Extrait de l'épisode 2 de "Schmigadoon" de Cinco Paul

Aaron Tveit et Cecily Strong

Rich, Young & Pretty 1951

Musique : Nicholas Brodszky – Paroles Sammy Cahn

Jane Powell, Vic Damone : We Never Talk Much

Exit

Musique : Didier Bailly - Paroles : Stephane Laporte, Gaetan Borg

Extrait de 42e rue fait son show, orchestre de 42e rue dirigé par Patrice Peyriéras

Marina Pangos, Harold Savary : Il suffit d'un mot