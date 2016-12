Anne Germain, une voix fantôme française

Site "Dans l'ombre des studios"

Petit montage réalisé par Rémi Carémel à partir d'extraits de ses apparitions TV (soliste ou choriste) et de ses musiques de films et doublages

Actualité

Deux albums solos de stars de Broadway sont sortis vendredi. •

Khristin Chenoweth : The art of elegance

•

Idina Menzel : Idina

Le CREA

Création au Théâtre Jacques Prévert d'Aulnay-sous-Bois (93) : vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre à 20h30

ROSE & ROSE

Pour Rose, l’enfer c’est le collège. Ses camarades l’insultent, la ridiculisent, la maltraitent, la font chanter. Elle n’arrive à en parler à personne. Un soir, où comme à son habitude elle dessine pour se défouler, son « autoportrait en colère » s’anime et prend vie tout à coup. Ainsi naît Doble Rose, son double, sa confidente, son bouclier. C’est Doble Rose qui ira au collège désormais et « prendra les coups ». Jusqu’où ira-t-elle ?

**Prochain "Cabaret 42e rue"

concert privé "l'Opéra de Quat'sous" mis en scène par Jean Lacornerie

Dimanche 30 octobre à 11h au studio 106**

Ouverture des réservations le 10 octobre sur maisondelaradio.fr

Rencontre avec Jean Lacornerie qui présente L'Opéra de quat'sous, du 03 au 12 novembre 2016 au Théâtre de la Croix-Rousse.

Programmation musicale

•

Album : Coffret Jacques Demy Legrand

Musique : Michel Legrand

Peau D'Ane

Anne Germain : Recette pour un cake d'amour

Album : Maudite (Bewitched)

Film La Blonde et la Rousse, version française du film "Pal Joey", musique Richard Rodgers, soliste : Anne Germain

Référence : inconnue

Album : Moi je voudrais qu'elle trouve un mari (Matchmaker)

Version française du film un violon sur le toit, avec les voix de Anne Germain et Daniele Licari, musique Jerry Bock

Référence : inconnue

Album : Jazz à la fiesta

Musique Richard Rodgers

Benny Vasseur, André Paquinet, Anne Germain : Have you met miss Jones

Orchestre : Trombone Paraders

Référence : Festival

•

Album : Les Double Six

Les Double Six : Fascinating Rhythm

Référence : RCA

•

Album : Chobizenesse

Musique : Jean Yann

Anne Germain : Pauvre Bach

Référence : Barclay

•

Album : Coffret Jacques Demy Legrand

Les demoiselles de Rochefort

Musique : Michel Legrand

Anne Germain : Chanson de Delphine et Chanson d'un jour d'été

Peau d'Ane

Musique : Michel Legrand

Anne Germain : Amour Amour

Version alternative de Amour Amour

Référence : UNIVERSAL MUSIC

Album : Maquette La Fugue mon destin

Référence : inconnue

•

Album : Le dernier homme

Musique : Paul Misraki

Anne Germain : Chanson en langue inconnue

Référence : PLAY TIME

•

Album : Madly

Final début

Référence : BARCLAY

•

Album : Tout le monde il est beau

Musique : Michel Magne

Chanson bête et stupide

Référence : EMARCY RECORDS

•

Album : L'extravagant docteur Dolittle

Musique : Leslie Bricusse

Anne Germain : un matin

Référence : PHILIPS

•

Album : The Art of Elegance

Khristin Chenoweth : The very thought of you

Référence : UNIVERSAL