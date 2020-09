Angela Lansbury, une vie de comédienne totale

Angela Lansbury fêtera ses 95 ans le 16 octobre. Si le grand public la connait pour le rôle de Jessica Fletcher dans Arabesques, elle a marqué Broadway en créant les rôles de Nellie Lovett dans « Sweeney Todd » de Stephen Sondheim et Mame Dennis dans « Mame » de Jerry Herman.

Retour sur une carrière étincelante qui lui valut 5 Tony Awards, 6 Golden Globe et 3 nominations aux Oscar.

Angela Lansbury en 5 vidéos :

Doublée dans « The Harvey Girls » aux côtés de Judy Garland (1946)

A la 40e cérémonie des Oscars dans « Thorougly Modern Millie » (1964)

Un Tony Award pour « Mame » de Jerry Herman (1966)

Miss Lovett dans « Sweeney Todd » de Stephen Sondheim (1979)

Mme Samovar dans le dessin animé « La Belle et la Bête » ici accompagnée par le compositeur Alan Menken au Lincoln Center

