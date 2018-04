Happy Birthday, Andrew Lloyd Webber et Thank you Milos Forman !

LA GRANDE AFFICHE

Milos Forman

"Hair" de Milos Forman (1979)

"L'Audition" de Milos Forman (1964)

"Une promenade bien payée" de Milos Forman (1967)

Andrew Lloyd Webber

A l'occasion des 70 ans de Andrew Lloyd Webber, "Jesus Christ Superstar" a été produit en live pour la chaîne NBC avec John Legend, Sara Bareilles, Brandon Dixon Victor et Alice Cooper. A découvrir sans modération !

Unmasked. A Memoir

Madiba

Olympia (Paris) les 21 et 22 avril à 20h30

Jamais un homme n'a été aussi présent pendant son absence. Nelson Mandela est resté 27 ans prisonnier isolé, loin des siens mais si proche de la cause qu'il défendait... Pour lui rendre hommage, ce spectacle musical retrace l'histoire d'amour, au départ impossible de deux êtres qui dans la lumière de Mandela vont combattre pour leurs idéaux.

Ce dimanche 15 avril le coffret « Unmasked »

Spécialement sélectionné par Andrew Lloyd Webber lui-même, Unmasked (The Platinum Collection) compile les plus grands titres de cet immense compositeur.

En plus des classiques tirés de ses comédies musicales (Cats, The Phantom of the Opera, Evita, Jésus-Christ Superstar, etc…) interprétés entre autres par Madonna, Barbra Streisand, Sting ; de nouvelles versions de 4 chansons ont été enregistrées par Gregory Porter, Lana Del Rey et Nicole Scherzinger.

PROCHAIN CABARET 42e RUE

Jazzy Poppins Dimanche 6 mai à 11h au studio 105

Dans une mise en scène de Hervé Devolder (Molière 2016 pour les fiancés de Loches), Laurent Mignard DUKE ORCHESTRA et la comédienne-chanteuse Sophie Kaufmann. D’après le roman « Mary Poppins » de P.L. Travers et le film de Walt Disney

Chansons en français à partir de l’album Duke Ellington Plays Mary Poppins.

Réservation indispensable sur Maison de la Radio.

PROGRAMMATION MUSICALE

The Flesh Failures / Let the sunshine ine (Hair, bande originale du film)

Extrait du film "L'audition" de Milos Forman (1964)

Jiry suchy : Nevyplaceny blues -Extrait du téléfilm "Une promenade bien payée"de Milos Forman (1967)

Extraut du film "Une promenade bien méritée" de Milos Forman (2009)

Phantom of the opera

Musique / Andrew Llyod Webber ; paroles / Charles Hart

"Think Of Me"

Emmy Rossum

Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (BO originale du film de 1999)

Musique / Andrew Llyod Webber ; paroles / Tim Rice

"Close every door"

Donny Osmond

South Pacific (2009) Musique / Richard Rodgers ; paroles / Oscar Hammerstein

"Some enchanted evening" Paulo Szot

Aspects of love

Musique / Andrew Llyod Webber

"Chanson d'enfance"

Stephanie Lawrence, Paul Jones, Dave Willets, Fiona Hendley, voix

West End Concert Orchestra

Matthew Freeman, direction

Jesus Christ Superstar (Original concept album)

Musique / Andrew Llyod Webber

"Jesus Christ Superstar"

Murray Head

Evita original Broadway Cast

Musique / Andrew Lloyd Webber

" And The money kept rolling"

Mandy Patinkin

Serge Prokofiev

"Sonate n°7 en Si bémol Maj op 83 : Allegro inquieto - pour piano"

Samson François

Cats

Musique / Andrew Llyod Webber

" And when cats are maddened by the midnight dance (Acte I) : Ouverture"

Cats (Original Broadway Cast)

"Mungojerrie and rumpleteazer"

Timothy Scott, Rene Clemente, Christine Langer

Starlight Express

Musique / Andrew Llyod Webber ; paroles / Tim Rice

"Light At The End Of The Tunnel"

Gregory Porter

Requiem

Musique / Andrew Llyod Webber

"Hosanna"

Placido Domingo, Sarah Brigthman

English Chamber Orchestra

Lorin Maazel, direction

