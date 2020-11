Alan Parker, de "Fame" à "Evita", de "Bugsy Malone" à "Pink Floyd The Wall"

Outre « Midnight Express », le réalisateur britannique Alan Parker a réalisé des films musicaux majeurs au cours de sa carrière. Il a disparu à l’âge de 76 ans le 31 juillet dernier. Retour sur une carrière placée sous l’envie de raconter des histoires en musique et en images.

Le cinéma musical de Alan Parker en 5 films :

Jodie Foster, 14 ans, dans Bugsy Malone (1976) , le premier film d’Alan Parker , une comédie musicale

Fame (1980)

Pink Floyd The Wall (1982)

Evita (1996) , d’après la comédie musicale de Andrew Lloyd Webber et Tim Rice

The Commitments (1991)

Prochain Cabaret 42e rue : “The Music Man” de Meredith Willson

Dimanche 13 décembre à 13h

« The Music Man » raconte l’histoire d’un escroc qui parcourt les petites villes des États-Unis pour vendre une « méthode de pensée » révolutionnaire qui permettrait de jouer de la musique sans apprendre. Il persuade les élus de fonder une fanfare, d’acheter auprès de lui les instruments et les uniformes et il disparaît une fois le chèque empoché.

