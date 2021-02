Alain Perroux programme 42e rue

Alain Perroux a été 10 ans conseiller artistique au festival d’Aix en Provence. Il a été nommé l’an dernier à la tête de l’Opéra National du Rhin. A son actif, outre une connaissance encyclopédique de l’opéra et de la musique classique, une connaissance tout aussi érudite de la comédie musicale.

Il a notamment adapté en français « Sweeney Todd » qu’il a mis en scène en Suisse. Il a aussi écrit l’excellent ouvrage « Comédie musicale, mode d’emploi ». Il partage avec nous ses goûts pour ce genre, son amour des comédiennes et des voix qui peuvent dépasser un style particulier, et son amour pour le théâtre musical en général, de « Hamilton » à « Carousel », de « West Side Story » à « The Fantasticks ».

D’autres choix de Alain Perroux en vidéo

Opening doors extrait de « Merrily We Roll Along » de Stephen Sondheim, en 2012 à New York.

« Car c’est un tour de force dramaturgique, et mise en abyme de l’artiste »

The Glamorous Life extrait de « A Little Night Music » de Stephen Sondheim, par Audra McDonald.

« Très belle chanson peu connue (dans cette version), sur la vie d’artiste difficile à concilier avec la vie de famille »

Le Final des « Parapluies de Cherbourg » de Michel Legrand et Jacques Demy.

« Demy et Legrand réinventent l’opéra : donner une ampleur tragique à des vies banales »

Someone in a Tree extrait de « Pacific Overture » de Stephen Sondheim.

« Une chanson qui nous fait appréhender ce qu’est l’Histoire »

Were Thine That Special Face de Cole Porter, extrait de « Kiss Me Kate ».

« Pour La sensualité de la musique de Cole Porter »

Cabinet Battle #1 extrait de « Hamilton » de Lin-Manuel Miranda.

« Un tour de force de la comédie musicale d’aujourd’hui : faire du cabinet des pères fondateurs des USA une battle de rap »

Bibliographie

Comédie musicale, mode d’emploi - Auteur : Alain Perroux

Edition : L'Avant-scène opéra

La troupe de « Un violon sur le toit » à l’Opéra National du Rhin, en concert dans « 42e rue »

à réécouter AUDIO 58 min émission 42e rue Cabaret 42e rue : "Un violon sur le toit" par Barrie Kosky en concert

Programmation musicale

The fantasticks : Soon it's gonna rain (Acte I)

Musique : Harvey Schmidt – Paroles : Tom Jones

Sam Samuelson, Chiara Peacock (voix)

Harvey Schmidt (piano)

Park Stickney (harpe)

DRG RECORDS

Carousel : If I loved

Musique : Richard Rodgers – Paroles : Oscar Hammerstein II

Audra Mcdonald , Jeff Weiss (voix)

ANGEL RECORDS

They don't let you in the opera (if you're a country star)

Paroles et musique : Dan Lipton et David Rossmer

Kelli O'Hara (voix)

GHOSTLIGHT RECORDS

West Side Story : Cool

Musique : Leonard Bernstein – Paroles : Stephen Sondheim

Mickey Calin (voix)

GRAND PRIX

A little night music : The glamorous life

Paroles et musique : Stephen Sondheim

Audra Mac Donald (voix)

NONESUCH

Sweeney Todd : La balade de Sweeney Todd

Paroles et musique : Stephen Sondheim / Adaptation française Alain Perroux

Philippe Cantor (Sweeney Todd), Laure Verbrègue (Mrs. Lovett), Julie Martin du Theil (Johanna), Sophie Rusch (la Mendiante et Pirelli), Julien Salvia (Anthony Hope), Jean-François Novelli (Tobias Ragg), Stephan MacLeod (le Juge Turpin) et Julien Dumarcey (le Bedeau Bamford)

sous la direction de Vincent Thévenaz.

Production de l’Opéra de Poche, enregistrée au Théâtre de Loup (à Genève), le 27 janvier 2008

Very Warm for May : All the things you are

Musique : Jerome Kern – Paroles : Oscar Hammerstein II

Rebecca Luker, George Dvorsky (voix)

WARNER CLASSICS

Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny : Alabama Song

Musique Kurt Weill- Paroles : Bertolt Brecht

Annette Dasch, Kristina Bitenc, Cathy-Di Zhang, Thembinkosi Magagula, Maria Novella Malfatti, Leonie Van Rheden, Veerle Sanders (voix)

Le Philharmonia Orchestra sous la direction de Esa-Pekka Salonen

Festival d'Aix En Provence 2019

Hamilton : Cabinet Battle #1

Paroles et musique : Lin Manuel Miranda

Lin Manuel Miranda, Daveed Diggs, Jackson Christopher, Okieriete Onaodowan (voix)

HAMILTON UPTOWN.