Alain Boublil programme " 42e rue "

LA GRANDE AFFICHE Alain Boublil

Rencontre ce matin avec un de nos plus grands librettiste Alain Boublil, très connu pour ses collaboration avec Claude-Michel Schonberg

PROCHAIN CABARET 42e rue

Jazzy Poppins

Dimanche 6 mai à 11h au studio 105

Dans une mise en scène de Hervé Devolder (Molière 2016 pour les fiancés de Loches)

Avec Laurent Mignard DUKE ORCHESTRA et la comédienne-chanteuse Sophie Kaufmann D’après le roman « Mary Poppins » de P.L. Travers et le film de Walt Disney

PROGRAMMATION MUSICALE

A little night music

Musique : Stephen Sondheim)

Judy Collins : Send in the clown

Carousel

Musique : Richard Rodgers / Paroles : Hammerstein

Barbara Cook, Samuel Ramey : I f i loved you

Royal Philharmonic orchestra

Paul Gemignani, direction

Jesus Christ Superstar (OBC)

Musique : Andrew Lloyd Webber

Ian Gillan : Gethsemane

La révolution française

Musique : Claude Michel Schonberg / auteur : Raymond, Jeannot, Alain Boublil, Jean-Max Rivière

Claude Michel Schonberg : Les états généraux

Systeme Crapoutchik

Martin Circus

Oliver (Original London Cast)

Musique : Lionel Bart

Keith Hampshire : Consider yourself

Les misérables (concept album 1980)

Musique : Claude Michel Schonberg

Fabrice Bernard : La faute à Voltaire

Miss Saigon

Musique : Claude Michel Schonberg / paroles : Alain Boublil

The last nignt of the world

Miss Saigon (Original London Cast)

Musique : Claude Michel Schonberg / paroles : Alain Boublil

Lea Salonga : The sacred bird

Martin Guerre

Musique : Claude Michel Schonberg / paroles : Alain Boublil

Marie Zamora et Michael Ball : Live with somebody you love