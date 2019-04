Agnès Jaoui programme 42e rue

Elle est inclassable. César du meilleur scénario original pour Smoking no smoking, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour On connait la chanson, César du meilleur réalisateur et film pour Le Gout des autres, auteur de théâtre, en particulier avec Jean Pierre Bacri de Cuisine et dépendances et Un air de Famille, actrice au théâtre sous la direction de Patrice Serreau qui lui donne sa chance le premier, mais aussi chanteuse, elle a enregistré 3 albums ancrés dans les racines orientales et latines : Cantas en 2006, Dans mon pays en 2009 et Nostalgias en 2015, actrice engagée au cinéma, elle incarnait en novembre dernier dans les Bonnes intentions une quinquagénaire surinvestie dans l’humanitaire, tout en signant après la démission de Nicolas Hulot l’appel de 200 personnalités pour sauver la planète qui parait en une du Monde. On peut dire qu’Agnès Jaoui connait la chanson.

Programmation musicale

Send in the clowns

Paroles et musique : Stephen Sondheim

Judi Dench : voix

Prologue

Musique : Stephen Sondheim – paroles : James Lepine

Bernadette Peters : voix

Chanson de Maxence

Musique : Michel Legrand – paroles : Jacques Demy

Jacques Revaux : voix

Essayez donc nos pédalos

Musique : Alain Marcel

Alain Marcel, Michel Dussarat, Jean-Paul Muel : voix

Jojo et Violette

Musique : François Orenn - paroles Jérôme Savary

Francois Orenn : direction et synthétiseur

Gilles Durand : batterie

Christian Hillion : saxophone

Joel Roulleau : guitare

Goodbye, Eddie, goodbye

Musique : Paul Williams

Archie Hahn : voix

Sweet transvestite

Paroles et musique : Richard O’Brien

Tym Curry : voix

BO On connait la chanson

Musique originale : Bruno Fontaine

Scénario : Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

O meu amor

(Extrait de l’Opéra do Malandro, de Chico Buarque)

Agnès Jaoui : voix

Dimas : guitare folk

Eric Chalan : contrebasse

Vincent Segal : violoncelle

Manha de Carnaval : Eurydice

Musique : Luiz Bonfa – paroles Antonio Maria

Elizeth Cardoso : voix

Luiz Bonfa : guitare

The Concert

Paroles et musique : David Yazbek

Funny face

Musique : George Gershwin – paroles Ira Gershwin

Fred Astaire : voix

Prochain cabaret 42e rue : Irving Berlin en concert

Dimanche 12 mai

A l'occasion du 30e anniversaire de la disparition du grand auteur compositeur de Broadway et la Tin Pan Alley, compositeur entre autres du titre "White Christmas" vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde et repris par des nombreux artistes, les artistes chanteurs de "Broadway Melody" proposent de larges extraits de leur spectacle autour de la carrière d'Irving Berlin.

Avec

Dalia Constantin (Into the woods au Théâtre de la Croix Rousse, Wonderful Town à l'Opéra de Toulon, La famille Adams)

Lauren Van Kempen (The King and I au Châtelet, Wonderful Town à l'Opéra de Toulon)

Maxime de Toledo (Wonderful Town à l'Opéra de Toulon, Into the woods au Théâtre de la Croix Rousse)

Scott Emerson (Sweeney Todd, Sunday in the Park with George au Théâtre du Châtelet)

au piano Benjamin Pras

Avec Caroline Emmet, petite fille de Irving Berlin.

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3e).

La réservation en ligne est ouverte 20 jours avant la date de l'émission sur maisondelaradio.fr

