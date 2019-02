Hommage au réalisateur Stanley Donen

C'est l'un de ses fils qui a annoncé la triste nouvelle au Chicago Tribune. Stanley Donen est mort hier, samedi 23 février à l'âge de 94 ans à New York. Le réalisateur faisait partie des derniers géants de l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne. On lui doit notamment la plus célèbre d'entre toutes, Chantons sous la pluie, co-réalisée avec Gene Kelly et sortie en 1952. Il n'était alors âgé que de 27 ans.

L'émission initialement prévue avec Agnès Jaoui (et dont le programme est décrit ci-dessous) sera diffusée à une date ultérieure.

Elle est inclassable. César du meilleur scénario original pour Smoking no smoking, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour On connait la chanson, César du meilleur réalisateur et film pour Le Gout des autres, auteur de théâtre, en particulier avec Jean Pierre Bacri de Cuisine et dépendances et Un air de Famille, actrice au théâtre sous la direction de Patrice Serreau qui lui donne sa chance le premier, mais aussi chanteuse, elle a enregistré 3 albums ancrés dans les racines orientales et latines : Cantas en 2006, Dans mon pays en 2009 et Nostalgias en 2015, actrice engagée au cinéma, elle incarnait en novembre dernier dans les Bonnes intentions une quinquagénaire surinvestie dans l’humanitaire, tout en signant après la démission de Nicolas Hulot l’appel de 200 personnalités pour sauver la planète qui parait en une du Monde. On peut dire qu’Agnès Jaoui connait la chanson.

Programmation musicale

Send in the clowns

Paroles et musique : Stephen Sondheim

Judi Dench : voix

Prologue

Musique : Stephen Sondheim – paroles : James Lepine

Bernadette Peters : voix

Chanson de Maxence

Musique : Michel Legrand – paroles : Jacques Demy

Jacques Revaux : voix

Essayez donc nos pédalos

Musique : Alain Marcel

Alain Marcel, Michel Dussarat, Jean-Paul Muel : voix

Jojo et Violette

Musique : François Orenn - paroles Jérôme Savary

Francois Orenn : direction et synthétiseur

Gilles Durand : batterie

Christian Hillion : saxophone

Joel Roulleau : guitare

Goodbye, Eddie, goodbye

Musique : Paul Williams

Archie Hahn : voix

Sweet transvestite

Paroles et musique : Richard O’Brien

Tym Curry : voix

BO On connait la chanson

Musique originale : Bruno Fontaine

Scénario : Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

O meuamor

(Extrait de l’Opéra do Malandro, de Chico Buarque)

Agnès Jaoui : voix

Dimas : guitare folk

Eric Chalan : contrebasse

Vincent Segal : violoncelle

Manha de Carnaval : Eurydice

Musique : Luiz Bonfa – paroles Antonio Maria

Elizeth Cardoso : voix

Luiz Bonfa : guitare

The Concert

Paroles et musique : David Yazbek

Funny face

Musique : George Gershwin – paroles Ira Gershwin

Fred Astaire : voix

Prochain Cabaret 42 rue

Dimanche 3 mars : L'actualité de la comédie musicale en live : Concert privé avec la troupe de "Guy and Dolls" de Frank Loesser

Frank Loesser, vénéré de Stephen Sondheim, est avec Sondheim, Irving Berlin et Cole Porter l'un des rares auteurs-compositeurs de Broadway. Sa comédie musicale culte "Guys and Dolls" est montée à Paris pour la première fois et sera à l'affiche à partir du 13 mars au Théâtre Marigny. Le public français connait surtout le film avec Frank Sinatra et Marlon Brandon intitulé "Blanches Colombes et Vilains messieurs".

Nous recevrons en direct les quatre acteurs principaux :

Christopher Howell (Nathan Detroit, interprété au cinéma par Frank Sinatra)

Matthew Goodgame (Sky Masterson, interprété au cinéma par Marlon Brando)

Ria Jones (Adelaide)

Clare Halse (Soeur Sarah Brown)

et le directeur musical James McKeon.

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3)

Réservation sur Maison de la Radio : https://www.maisondelaradio.fr/evenement/emission-en-public/42e-rue-8

