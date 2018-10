"A star is born" : de Harold Arlen à Lady Gaga

La grande affiche

"Into the woods" de Stephen Sondheim

Mise en scène Olivier Benezech / Directeur musical Samuel Sené par la Cie la clef des chants

Château d'Hardelot (62) / 19 octobre 2018

42e rue les 10 ans

, © Radio France

Samedi 27 octobre à 20h00 au studio 104

Depuis 10 ans, l’émission 42eme rue est le carrefour de la comédie et du théâtre musical en France.

Pour fêter cet anniversaire, Laurent Valière réunit 80 musiciens/chanteurs sur scène, un orchestre de 21 musiciens dirigés par Thierry Boulanger, dans une mise en espace de la metteur en scène Agnès Boury.

Enfin en lever de rideau, Virginie Lemoine, Pierre Notte et Raphaël Bancou présentent Couscous sur la 42ème Rue, une création inédite commandée par France Musique et la SACD.

Trois heures pour fêter le théâtre musical en public et en direct sur France Musique et en vidéo sur les pages facebook de France Musique et de 42ème rue.

A écouter samedi 27 octobre sur France Musique et regarder en facebook live sur la page facebook de 42e rue et la page facebook de France Musique Réservation sur maisondelaradio.fr

Prochain Cabaret 42e rue

Peau d’Ane d'après le film de Jacques Demy, sur une musique de Michel Legrand

Dimanche 4 novembre au CARREAU DU TEMPLE

2 rue Perrée – Paris 03

Métro République, Temple ou Arts et métiers

Réservation sur maisondelaradio.com

Avec les artistes

Marie Oppert - Emma Kate Nelson - Mathieu Spinosi - Thierry Boulanger (piano)

Et Jean-Luc Choplin

En avant-première du Théâtre Marigny

Retrouvez 42e rue

