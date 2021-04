50 ans de « Follies »

1971 : Follies est une comédie musicale extravagante et cynique qui raconte la fin… de la comédie musicale. Une œuvre hommage au genre signée Stephen Sondheim. Retour sur un chef d’œuvre du genre.

Follies en 5 vidéos

Donna Murphy : "Could I leave you"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Elaine Stritch : "I’m still here"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Broadway 2011 avec Bernadette Peters et Jan Maxwell : bande annonce

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Imelda Staunton : "Losing my mind", Londres, National theatre 2017

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

"Waiting for the girls upstairs" : Opéra de Toulon 2013

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Bibliographie

Ted Chapin « Everything was possible », le Birth of the musical Follies

Edition : Applause edition

Stephen Sondheim : « Finishing the hat »

Edition : Virgin Bookn

Prochain Cabaret 42e rue :

Dimanche 23 mai en direct du Carreau du Temple

Avec le trio vocal les Swings Cockt’Elles : Annabelle Sodi-Thibault, Ita Graffin, Morgane Touzalin-Macabiau accompagné par le pianiste Jonathan Soucasse et Alain Sachs (conception et mise en scène) pour le spectacle « Et Dieu créa le swing ! »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Réseaux sociaux