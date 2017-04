Cabaret 42e rue en direct de Musicora

Prochain cabaret 42ème rue à Musicora en direct

Le 30 avril à 11h de la Grande Halle de Paris de la Villette

Avec les troupes :

"Le Fantôme de l'Opéra" avec Manon Taris et Bastien Jacquemart qui faisaient partie de la distribution prévue à Mogador, le directeur musical Dominique Trottein et l'adaptateur en français Nicolas Engel

"Next thing you know" comédie musicale contemporaine de Joshua Salzman, produite par American Musical Theater Live avec Miranda Crispin, Quentin Moriot, Marion Préïté, Vinicius Timmerman, chant ; Samuel Sené, piano ; Marianne Devos, violon ; Florimond dal Zotto, violoncelle ; Vladimir Medial, guitare

et Laetitia Ayrès accompagnée au piano par Jeyran Ghiaee