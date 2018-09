Tea for Vincent Youmans, 120 ans

LA GRANDE AFFICHE

Vincent Youmans A l'occasion du 120e anniversaire de sa naissance (né le 27 septembre 1898), retour sur la carrière de l'auteur de "Tea For Two" et des comédies musicales "No No Nanette" et "Hit the deck".

Ginger Rogers dans "Flying down to Rio"

La Carioca avec Fred Astaire et Ginger Rogers dans le film "Flying down to Rio"

Doris Day en 1950 : Tea for two

Albums

de William Bolcolm et Joan Morris consacrés à Vincent Youmans

PROGRAMMATION MUSICALE

No, no, Nanette (1971)

Musique : Vincent Youmans / Paroles : Irving Caesar

Susan Watson (chant), Roger Rathburn (Tom) : Tea for two (Acte II)

Great Day

Franck Sinatra : Without a song

I can't give you anything but love (1938-1961)

Musique : Vincent Youmans / Paroles : Eliscu Edward

Judy Garland : More than you know

Two little girls in blue (1921)

Musique : Vincent Youmans

Joan Morris (mezzo-soprano), Robert White (tenor), William Bolcom (piano) : Oh me! oh my!

Wildflower

Musique : Vincent Youmans

Layton & Johnstone : / Bambalina

No, no, Nanette

Musique : Vincent Youmans

Marion Harris : I Want to Be Happy

No, no, Nanette (1971)

Musique : Vincent Youmans / Paroles : Irving Caesar

Helen Gallagher : “Where-has-my-Hubby-gone" blues (Acte III)

Hit the desk

Musique : Vincent Youmans

Kim Criswell : Hallellujah

Karen Ziemba : Why oh why

National Symphony Orchestra

Aaron Gandy, direction

Hit the desk

Musique : Vincent Youmans

Tony Martin : Why oh why

The Carioca

Musique : Vincent Youmans

Vincent Youmans “sifflotte” : Soft eyes

The Songs of Vincent Youmans

Beatrice Lillie (voix), Vincent Youmans (piao) : Like He Loves Me

Rainbow

Musique : Vincent Youmans

Christiane Noll : I want a man

National Symphony Orchestra

Aaron Gandy, direction

Tea for two

Musique : Vincent Youmans

Lee Wiley : Rise 'N Shine

Oscar Peterson plays Vincent Youmans

Oscar Peterson (piano), Ray Brown (contrebasse) : Carioca

Flying Down to Rio

Ginger Rogers : Music makes me

Yenti

Musique : Michel Legrand

Barbra Streisand : No wonder