Kurt Weill, de Berlin à Broadway. Seconde partie : de Paris à Broadway

Le 10 septembre 1935, Kurt Weill débarque à New York. Il ne perd pas ses velléités politiques et théâtrales et crée avec de grands auteurs des comédies musicales populaires et sociales dans le circuit privé de Broadway. Psychanalyse, pacifisme, apartheid sont au programme et conquièrent le public.

Jean-Loup Pagesy interprète Lost in the stars de Kurt Weill. Extrait du concert des 10 ans de 42e Rue enregistré le 27 octobre 2018.

Weill : Street Scene DVD– Blue Ray chez Bel Air Classique

Street Scene, un « opéra américain » de Kurt Weill récipiendaire du premier Tony Awards, ressuscité au Teatro Real – Madrid par Tim Murray et John Fulljames.

GONG!Une comédie musicale sur la forêt, les smartphones et le temps qui passe de Blandine Rinkel et Pierre Jouan

10 et 11 septembre 2020 au104 à Paris

Catastrophe : Groupe à géométrie (et orientation) variable, adepte d’une pop enlevée et décalée, Catastrophe flotte tel un fantasque ovni dans le paysage musical français. Friand de projets insolites, il resurgit avec GONG!, une comédie musicale sur le café, les smartphones et le passage du temps mêlant théâtre, musique et danse en un ensemble aussi frappant que réjouissant.

Et un nouvel album le 11 Septembre 2020 chez le label Tricatel

Prochain Cabaret 42e rue : « Normandie » de Paul Misraki par les Frivolités parisiennes

Dimanche 13 septembre à 13h au Carreau du Temple (Paris)

Dans le huis-clos d’un luxueux paquebot, se tisse une joyeuse histoire où se côtoient un trio de milliardaires, des jeunes filles dans le vent, un pasteur, une amoureuse… et ce qui sera bientôt un tube immortel : Ça vaut mieux que d’attraper la Scarlatine. Henri Decoin et Paul Misraki nous livrent une comédie musicale nautique que Christophe Mirambeau accompagné de la bondissante troupe des Frivolités Parisiennes a orchestré avec fidélité et minutie. Normandie, son livret, ses lyrics d’André Hornez, et sa partition à mi-chemin entre le swing et l’héritage d’André Messager

Avec les 17 musiciens de l’orchestre des Frivolités Parisiennes et ses 10 chanteurs. En présence de Christophe Misrachi, le fils de Paul Misraki, et de Christophe Mirambeau, metteur en scène de l’œuvre et Benjamin El Arbi, cofondateur des Frivolités Parisiennes.

Retrouvez les le 26 sept 2020 au Palais des beaux-arts de Charleroi, les 1 et 2 oct 2020 à la Maison de la Culture d’Amiens, 11 oct 2020 au Théâtre municipal du Havre, 13 au 16 oct 2020 au Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet

En savoir plus sur les Frivolités parisiennes :ICI

Réservation ICI sur maison de la radio

Kurt Weill / Ira Gershwin

Lady in the dark : The saga of Jenny

Dawn Upshaw, voix

ELEKTRA 7559-79345-2

Kurt Weill

Lunch hour follies : Buddy on the nightshift

Teresa Stratas, voix ; Richard Woitach, piano

NONESUCH NONE 79 019-2

Kurt Weill

Der Kuhhandel : Finale. Der Herr General! (Acte I)

Orchestre de la Radio de Cologne

Direction : Jan Latham-Koenig

CAPRICCIO 60013-1

Kurt Weill / Paul Green

Johnny Johnson : When man was first created (Acte III Sc 3)

Donald Wilkinson, baryton

Otare Pit Band

Direction : Joel Cohen

ERATO 0630-17870-2

Kurt Weill

The eternal road : Joseph Died (Acte II Sc 17) Le rabbin, Myriam, Moïse

Karl Dent (ténor), Barbara Rearick (soprano), James Maddalena (baryton)

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin

Direction : Gerard Schwarz

NAXOS 8.559402

Kurt Weill / Bertolt Brecht

Knickerbocker Holiday : September song

Walter Huston, voix

EPM RECORDS 984982

Kurt Weill / Ogden Nash

One the touch of Vénus : West wind

Kurt Weill, voix ; Ira Gershwin, piano

DRG RECORDS 904

Kurt Weill / Langston Hughes

Street Scene : Lonely house

Lotte Lenya, voix

BEAR FAMILY RECORDS BCD 16019 KL / 4/1

Kurt Weill / Langston Hughes

Street Scene : Ice-cream sextet

Jerry Hadley, voix

Orchestre de l'Opéra d'Ecosse

Direction : John Mauceri

DECCA 433371-2

Kurt Weill / Alan Jay Lerner

Love life : Love song

Jerry Orbach, voix

CREWE CR1337

Kurt Weill / Ira Gershwin

The firebrand of Florence: Sing me not a ballad

Nancy Walker, voix

HARBINGER RECORDS HCD2502

Kurt Weill / Maxwell Anderson

Lost In The Stars

Todd Duncan, voix

DECCA BROADWAY 0881 10302-2

Kurt Weill / Ira Gershwin

Speak low

Kurt Weill, voix ; Ira Gershwin, piano

DRG RECORDS 904

Pierre Jouan

Encore

Catastrophe

TRICATEL 436610