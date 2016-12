Idina Menzel, la Reine des Neiges à Broadway

A l'occasion de la sortie de son nouvel album "Idina". Idina Menzel est connue à travers le monde pour avoir interprété la chanson "Let it go" dans le film La Reine des Neiges mais est une actrice chanteuse de Broadway qui a débuté dans la comédie musicale Rent et s'est fait connaître dans la série télévisée "Glee".