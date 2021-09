Épisode 11 : L'élixir de Jouvence

À l’Hôtel des Tournelles, Louis XII s’entretient quotidiennement avec Laurence. Le Roi est censé mourir en fin d’année, mais les bons soins prodigués par Damien et le projet de mariage avec Mary d’Angleterre semblent remettre en question ce fait historique...

Une série radiophonique écrite par Denis Baronnet et Jean-Christophe Mast enregistrée à l'Abbaye d'Ambronay - Centre Culturel de Rencontre, en mars 2021

Extraits musicaux

Cristofano Malvezzi : Arione e il delfino sinfonia a 6 par Modo Antiquo [Dynamic]

: Arione e il delfino sinfonia a 6 par Modo Antiquo [Dynamic] Clément Janequin : Au joly jeu par Les Voix Animées

avec :

Fanny Blondeau, Marguerite d'Alençon, future Reine de Navarre

Olivier Broche, Augustin Du Perreux

Dominique Pinon, Louis XII

Quentin Baillot, le Prévôt

Thomas Guené, François d'Angoulême, futur Roi François Premier

Valentin Azan-Zielinski, le valet

et Les Voix Animées :

Sterenn Boulbin, soprano

Laurence Recchia, administratrice et mezzo-soprano

Raphaël Pongy, contre-ténor

Damien Roquetty, ténor

Luc Coadou, direction musicale et basse

bruitage, Elodie Fiat

équipe de réalisation : Louise Loubrieu, Djaisan Taouss, Valentin Azan-Zielinski, Aurélie Miermont, Cyrielle Weber

Une co-production France Musique / Les Voix Animées en partenariat avec l'Abbaye d'Ambronay