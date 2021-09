Épisode 10 : Coup de théâtre

Le Roi Louis XII est fasciné par les pouvoirs du miroir de cristal. Laurence, inquiète, souhaite parler à Luc mais le Roi refuse de lui passer son mari au téléphone...

Une série radiophonique écrite par Denis Baronnet et Jean-Christophe Mast enregistrée à l'Abbaye d'Ambronay - Centre Culturel de Rencontre, en mars 2021

Extraits musicaux

Fred Pallem / Le Sacre du Tympan : La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf [Train Fantome]

/ : La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf [Train Fantome] Adriano Banchieri : Contrapunto bestiale alla mente par Les Voix Animées

: Contrapunto bestiale alla mente par Les Voix Animées Juan del Encina : Cucù, cucù ! par Les Voix Animées

: Cucù, cucù ! par Les Voix Animées Fred Pallem / Le Sacre du Tympan : L’homme et la couleuvre [Train Fantome]

avec :

Fanny Blondeau, Marguerite d'Alençon, future Reine de Navarre

Olivier Broche, Augustin Du Perreux

Jean-Claude Bolle-Reddat, Bucy

Dominique Pinon, Louis XII

Quentin Baillot, le Prévôt

Thomas Guené, François d'Angoulême, futur Roi François Premier

et Les Voix Animées :

Sterenn Boulbin, soprano

Laurence Recchia, administratrice et mezzo-soprano

Raphaël Pongy, contre-ténor

Damien Roquetty, ténor

Luc Coadou, direction musicale et basse

et avec la participation des bénévoles de l'Abbaye d'Ambronay

bruitage, Elodie Fiat

équipe de réalisation : Louise Loubrieu, Djaisan Taouss, Valentin Azan-Zielinski, Aurélie Miermont, Cyrielle Weber

Une co-production France Musique / Les Voix Animées en partenariat avec l'Abbaye d'Ambronay