Épisode 08 : Le mariage de François Premier

François accueille sa sœur Marguerite et rencontre « ses chantres ». Les Voix Animées, ébahies, passent leur temps à l’église, à écouter chanter leurs compositeurs favoris, Janequin, Mouton, Sermisy ou encore Festa.

Une série radiophonique écrite par Denis Baronnet et Jean-Christophe Mast enregistrée à l'Abbaye d'Ambronay - Centre Culturel de Rencontre, en mars 2021

Extraits musicaux

Pierre de la Rue, Absalon fili mi

Jean Mouton, Kyrie eleison Missa "Alleluia"

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Anonyme : La guerre : Pavane et gaillarde par Saito Yuka [Harmonia Mundi]

: La guerre : Pavane et gaillarde par Saito Yuka [Harmonia Mundi] Clément Janequin : Pavane la battaglia per sonar par Jordi Savall et l'ensemble Hesperion XX [Alia Vox]

: Pavane la battaglia per sonar par Jordi Savall et l'ensemble Hesperion XX [Alia Vox] Pierre Certon : La la la, je ne l’ose dire par Ulrik Gaston Larsen

: La la la, je ne l’ose dire par Ulrik Gaston Larsen Pierre de la Rue : Absalon fili mi par Les Voix Animées

: Absalon fili mi par Les Voix Animées Anonyme : Bransle de Bourgogne par Michel Legoube [Discovale]

: Bransle de Bourgogne par Michel Legoube [Discovale] Renaud Flusin : Guitares royales par Jean Mouton

: Guitares royales par Jean Mouton Kyrie eleison missa alleluia par Les Voix Animées

Julia Kent : Kingdom par Julia Kent [Laef]

avec :

Fanny Blondeau, Marguerite d'Alençon, future Reine de Navarre

Olivier Broche, Augustin Du Perreux

Quentin Baillot, le Prévôt

Thomas Guené, François d'Angoulême, futur Roi François Premier

et Les Voix Animées :

Sterenn Boulbin, soprano

Laurence Recchia, administratrice et mezzo-soprano

Raphaël Pongy, contre-ténor

Damien Roquetty, ténor

Luc Coadou, direction musicale et basse

bruitage, Elodie Fiat

équipe de réalisation : Louise Loubrieu, Djaisan Taouss, Valentin Azan-Zielinski, Aurélie Miermont, Cyrielle Weber

À ÉCOUTER Bonus

Une co-production France Musique / Les Voix Animées en partenariat avec l'Abbaye d'Ambronay