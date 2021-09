Épisode 03 : Des mages

Éxcitée par leurs séduisantes prédictions, Marguerite d’Alençon s’attache aux Voix Animées venues du futur et parvient à les installer dans de confortables appartements. Au XXIe siècle, Laurence Recchia, déterminée, poursuit assidûment ses recherches.

Extrait musical

Anonyme : L’homme qui en ce monde Les Voix Animées

: L’homme qui en ce monde Les Voix Animées Robert De Visée : Chaconne pour théorbe par Daniel Zapico [Alborada]

: Chaconne pour théorbe par Daniel Zapico [Alborada] Claudin de Sermisy : Changeons propos par Les Voix Animées

: Changeons propos par Les Voix Animées Traditionnel : Bourrée par Jethro Tull [Arcade]

Avec :

Fanny Blondeau, Marguerite d'Alençon, future Reine de Navarre

Olivier Broche, Augustin Du Perreux

Jean-Claude Bolle-Reddat, Bucy

Quentin Baillot, le Prévôt

Teddy Melis, un garde

Et Les Voix Animées :

Sterenn Boulbin, soprano

Laurence Recchia, administratrice et mezzo-soprano

Raphaël Pongy, contre-ténor

Damien Roquetty, ténor

Luc Coadou, direction musicale et basse

Bruitage : Elodie Fiat

Équipe de réalisation : Louise Loubrieu, Djaisan Taouss, Valentin Azan-Zielinski, Aurélie Miermont, Cyrielle Weber

Une co-production France Musique / Les Voix Animées en partenariat avec l'Abbaye d'Ambronay