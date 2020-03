Une playlist pour rire (ou sourire) en musique

Le confinement n’empêche pas le rire ! Afin d’égayer les esprits, France Musique vous propose une sélection de morceaux et de vidéos pour rire (ou sourire).

Une pointe d’Offenbach, un morceau d’Irving Berlin, un peu de Satie, quelques épices de comédies musicales, un brin de folie de Scarlatti avec des claquettes, et voilà : vous avez la recette parfaite pour rire, ou du moins sourire. Et pour celles et ceux en manque d’activité physique, riez : cela fera travailler votre abdomen !