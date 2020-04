Une playlist France Musique pour (télé)travaillez en musique

Besoin de concentration pour (télé)travailler durant le confinement ? France Musique vous propose donc une sélection idéale de morceaux et de vidéos pour aider votre concentration et vous focaliser sur votre travail.

En cette période de confinement, nombreux sont celles et ceux qui continuent de travailler depuis chez eux. Nombreuses également sont les distractions et les tentations qui vous entourent chez vous ! Voici donc une playlist qui vous aidera à rester concentrés, de Scarlatti à Ravel en passant par la musique de chambre de compositeurs tels que Mozart, Beethoven, Schubert et Saint-Saëns. Votre journée de travail passera tout en douceur !