Une playlist France Musique pour faire de l'exercice en musique

En cette période de confinement, il est important de rester actif et de faire un peu d’exercice. France Musique vous propose donc une sélection de morceaux et de vidéos pour vous donner envie d’endosser votre tenue de sport et faire battre votre coeur !

Jogging, pilates, Tai-Chi, calisthénie, vélo ou rameur d’intérieur... peu importe votre forme d’exercice de prédilection, la musique sera là pour vous accompagner ! On court avec Vivaldi, on sautille avec Stravinsky, on danse avec des airs écossais, on galope avec Rossini et on swingue avec Saint-Saëns version jazz ! Si vous n’êtes pas essoufflés à la fin de cette playlist, il suffit de la remettre au début et c’est reparti !