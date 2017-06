Qu’est-ce qu’une oeuvre tombée dans le domaine public ?

Une oeuvre musicale “tombe” ou “entre” dans le domaine public lorsque plus aucune loi ne protège son utilisation : chacun peut l’interpréter, en privé comme en public.

S’il y a bien une règle à retenir, c’est la suivante : une oeuvre musicale tombe dans le domaine public 70 ans après la date de mort de son compositeur.

Ça vous parait simple ? Bien trop simple ? Eh bien vous n’avez pas tort, car il existe quelques nuances.

Qu’est-ce que c’est, une oeuvre musicale ?

On commence par le b.a.-ba. Une oeuvre musicale peut être une sonate, une mélodie, un air d’opéra, une symphonie… bref, à peu près tout ce qui est un enchaînement de sons et de rythmes. Or cet enchaînement est le fruit du travail d’un ou plusieurs compositeurs.Se pose alors la question du droit d’auteur.

Du point de vue juridique, le compositeur est un propriétaire : on se doit de mentionner son nom quand on utilise son oeuvre et de respecter son travail (droit moral de l’auteur), c’est aussi lui et lui seul qui décide de l’exploitation de son oeuvre (droits patrimoniaux de l’auteur).

Quand l’oeuvre musicale est-elle protégée ?

Du vivant de son compositeur, mais pas seulement. Lorsque celui-ci meurt, ses ayants droit (héritiers) reçoivent ses droits patrimoniaux : ce sont eux qui décident de l’exploitation de l’oeuvre, et ce, pendant 70 ans.

Ces droits sont limités dans le temps et expirent au bout de 70 ans. Au terme de cette période, l’oeuvre entre dans le domaine public, et peut être exploitée par tout un chacun, sans demande d’autorisation.

Domaine public : tout est permis ?

Non, car si les droits patrimoniaux sont transmissibles et limités dans le temps, le droit moral de l’auteur, lui, est perpétuel. Cela signifie que l’on doit respecter le nom, l’oeuvre et la volonté d’un compositeur, même disparu depuis des siècles.

Ça n’est pas toujours très clair, mais une chose est sûre : il faut mentionner le nom du compositeur dont on interprète l’oeuvre (respect de sa personnalité). Mais concernant ses volontés, difficile de savoir ce que Bach, Schubert ou Mozart auraient souhaité pour leur musique. Quelles modifications ils auraient autorisées ou non… [On vous conseille de rester au plus proche de l’oeuvre originale, à moins que vous soyez prêt à relire toutes les traces écrite laissées par votre auteur en question…]

Les 70 ans : une règle sans exception ?

Non, évidemment. La loi française reconnaît des prorogations (comprendre : prolongation des droits d’auteur) pour les oeuvres composées avant ou pendant la Première et Seconde Guerre mondiale, ainsi que pour les compositeurs ‘morts pour la France’. C’est plutôt compliqué dans le détail, comme pour le fameux cas du Boléro de Ravel.

Mais, dans l’ensemble, vous pouvez retenir que :

Si une oeuvre a été publiée après 1928, prudence... Renseignez-vous, le cas pourrait être compliqué (voir plus bas, où se renseigner).

Il y a 7 compositeurs morts pour la France : Albéric Magnard (1914), Fernand Halphen (1917), Joseph Boulnois (1918), René Vierne (1918), Maurice Jaubert (1940) Jehan Alain (1940) et Emile Goué (1946).

Et pour les oeuvres de compositeurs étrangers ?

Vous pouvez garder en tête la règle des 70 ans.

Concernant les pays de l’Union Européenne, leurs législations ont été harmonisées, et la règle des 70 ans s’applique à tous, ainsi qu’à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège.

Pour les autres pays, on applique le principe du traitement national tel qu’il a été défini par la Convention de Berne de 1886. Traduction : si je suis en France et que je veux interpréter une oeuvre de Gerswhin (qui est américain) j’applique le droit français. Et donc les 70 ans. Si un Américain veut jouer une oeuvre de Debussy dans son pays, il doit appliquer le droit de son pays.Tous les pays ont-ils signé la Convention de Berne ? Presque… Seuls 25 Etats ne l’ont pas ratifiée, parmi lesquels l’Iran, l’Afghanistan, ou encore la Somalie.

Et s’il y a plusieurs artistes ?

Certaines œuvres sont dites de collaboration : plusieurs personnes ont participé à leur création. C’est le cas, par exemple, des opéras : le librettiste écrit les textes, et le compositeur met en musique.

La collaboration ne complique pas beaucoup la question de l’entrée dans le domaine public : l’oeuvre est exploitable par tous 70 ans après le décès du dernier des co-auteurs.

Si l’oeuvre est anonyme ?

Pour une oeuvre dont on ne connaît pas l’auteur, on applique le délai de 70 ans à compter de l’année qui suit la date connue de publication.

Où se renseigner ?

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter le site de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM). Elle gère et défend les droits d’environ 150 000 auteurs : si une oeuvre est absente de son répertoire (disponible en ligne), il y a fort à parier qu’elle relève du domaine public.

On peut également citer la fameuse médiathèque virtuelle de partitions International Music Score Library Project (IMSLP), mettant à disposition des internautes les œuvres de musique du domaine public. Elle rassemble plus de 85 000 oeuvres… Attention cependant car la plateforme propose également des œuvres contemporaines sous licences ou des œuvres tombées dans le domaine public aux Etats-Unis ou au Canada, mais pas encore en Europe.

Citons également le Calendrier de l'Avent du Domaine Public qui révèle, chaque mois de décembre, les artistes entrant dans le domaine public au 1er janvier de la nouvelle année.

Nuance !

Attention, il faut bien distinguer l'oeuvre musicale en elle-même des enregistrements qui en ont été faits et qui relèvent, eux, d'une autre législation.