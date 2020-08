Playlist – Une rentrée en musique

La fin de l’été approche, arrive donc ce moment fatidique : la rentrée. Voici une playlist musicale pour rendre un peu plus facile cette transition parfois douloureuse !

Henri Duparc : L'Invitation au voyage

Ah l’été, une invitation au voyage pour se ressourcer, et prendre un moment pour soi.

Gershwin : Summertime

L’été bat son plein ! Mais sous la chaleur du soleil, tout semble passer au ralenti…

Anton Webern : Im Sommerwind (Dans le vent d’été)

Une petite carte postale musicale jamais publiée ni jouée en concert du vivant de Webern, un souvenir intime d’une petite brise de fin d’été…

Beethoven : Sonate pour piano n°26 "Les Adieux"

Le mois d’août arrive à sa fin et le soleil estival se couche une dernière fois : il est temps de dire adieu à l’été.

Sainte-Colombe : Concert pour 2 violes égales n°41 "Le Retour"

Ca y est, la fin de l’été annonce un retour à la réalité : c’est la rentrée ! En espérant qu’elle soit aussi calme et paisible que ce concert pour 2 violes égales.

Barbara : Septembre

L’été est terminé, mais pas de larmes voyons ! Faisons comme Barbara et admirons plutôt la beauté de ce mois tout aussi beau que ses mois cadets : « Jamais la fin d'été n'avait paru si belle. Les vignes de l'année auront de beaux raisins. »

Fauré : La Forêt de Septembre op 85 n°1

Si l’été ensoleillé semble faire fleurir la créativité musicale de certains artistes et musiciens, l’esprit contemplatif du mois de septembre n’est pas moins inspirant pour d’autres…

Les feuilles mortes

Ce magnifique camaïeu vert des feuilles va bientôt disparaître. Mais à leur place, une explosion chaleureuse de feuilles rouges, oranges et jaunes qui tombent des arbres pour tapisser le sol.

Liszt : Mazeppa (Etudes d’exécution transcendante)

Hélas, la beauté poétique du mois de septembre est moins évidente pour certains, notamment celles et ceux pour lesquels le mois annonce la reprise des études scolaires et musicales (une petite pensée pour ceux qui commencent par les incroyablement difficiles Études d'exécution transcendante de Liszt)

Debussy : Masques

La rentrée 2020 ne sera pas comme les autres, Covid-19 oblige, mais une chose est certaine : n’oubliez pas vos masques !

Bonus - Nadia Boulanger, de "Herr Professor" à Mademoiselle

Pour celles et ceux qui, dès la rentrée, retrouvent leurs professeurs de musique parfois exigeants et impitoyables, tenez bon ! Tout cela vous mènera sans doute vers quelque chose de prometteur : il suffit de demander aux anciens élèves de l’intransigeante et draconienne Nadia Boulanger !