Oreille absolue : démêler le vrai du faux !

A entendre (ou plutôt à lire) cette expression, oreille absolue, on se croirait plongé dans un roman de science-fiction… L’oreille absolue est-elle un super-pouvoir ? En tout cas, le mystère demeure encore et toujours sur la manière dont elle se développe…

Etat des lieux de ce que l’on peut affirmer (ou supposer) sur cette intrigante capacité musicale, sous forme de vrai ou faux.

« Celui ou celle doté(e) de l’oreille absolue peut associer n’importe quel son à une note : le bruit d’une sonnette, le bip d’une touche de clavier, le vrombissement du micro-ondes… »

VRAI. C’est donc ça, l’oreille absolue : la capacité à identifier chaque hauteur de son, sans aucune référence préalablement donnée. Sans aucune autre note repère. La tonalité du téléphone fixe ? Un La. La sirène des pompiers ? Si - La, Si - La.

Autre célèbre et impressionnante démonstration du pouvoir de l’oreille absolue : la retranscription du Miserere d’Allegri par Wolfgang Amadeus Mozart. En 1770, le jeune compositeur voyage avec son père à travers l’Europe, et tous deux assistent à une représentation du Miserere au Vatican.

A cette époque, l’oeuvre vocale de Gregorio Allegri est encore jalousement protégée par le Vatican : nul n’a le droit de la reproduire ou de la diffuser en dehors de ses murs. Peu importe au jeune Mozart, alors âgé de 14 ans et qui, le soir même de son écoute, retranscrit le Miserere de mémoire… Une oeuvre pour deux chœurs, à neuf voix. Mozart avait donc l’oreille absolue (il a identifié et mémorisé chaque note), mais il était aussi tout bonnement génial !

« Avoir l’oreille absolue, c’est avoir de supers oreilles »

FAUX. D’ailleurs on devrait plutôt parler de “mémoire musicale absolue”. Car tout se joue dans le cerveau ! Exactement comme pour la perception des couleurs : c’est bien notre petite tête bien faite qui identifie et interprète l’information envoyée par nos yeux, et nous fait dire, par exemple, que le ciel ou la mer sont bleus.

C’est la même chose pour les hauteurs de son : elles sont perçues par nos oreilles mais traitées par notre cerveau. Or, pour celui ou celle qui a l’oreille absolue, le traitement de cette information sonore est automatique : chaque son est aussitôt associé à une hauteur de note mémorisée. Tandis que pour tout autre individu, l’identification d’une hauteur du son nécessite un travail, un effort de comparaison avec une première note donnée.

Pour celui ou celle doté(e) de l’oreille absolue, la musique est comme un second langage. De la même manière qu’il ou elle comprend immédiatement chacun des mots qu’il a assimilés tout(e) petit(e), il ou elle nomme naturellement chaque son.

, © Getty / Dumbo

« L’oreille absolue est innée. »

JOKER. Le débat entre ‘oreille absolue innée’ et ‘oreille absolue acquise’ fait encore rage...

Pour certains, l’oreille absolue s’acquière. Tôt, voire très tôt, mais on ne naît pas avec. Ce serait au moment où le bébé apprend à associer les mots aux sons, soit un peu avant 3 ans, qu’il pourrait se forger son oreille absolue.

Pour d’autres scientifiques, l’origine de l’oreille absolue serait génétique : ceux qui la possèdent partageraient un gène commun, impliqué dans le développement cérébral de l’enfant.

Enfin, certains préfèrent ne pas trancher et considèrent que l’oreille absolue est un savant (et mystérieux) mélange d’inné et d’acquis.

« L’oreille absolue est héréditaire »

JOKER (de nouveau). Là-aussi, les avis divergent, et ce, notamment, parce que la question de l’hérédité rejoint celle de l’inné et de l’acquis.

Si on considère que l’oreille absolue est innée, génétique, alors on peut facilement supposer que son gène puisse se transmettre de générations en générations, comme ce fut le cas dans la célèbre famille Bach.

Mais si on considère que l’oreille absolue est un acquis, alors elle n’a plus rien d’héréditaire. Elle est une faculté que l’enfant développe ou ne développe pas. Une seule chose de sûre (et de presque évidente), démontrée en 1998 par une étude de l’université de Californie : grandir dans un environnement mélomane et apprendre tôt la musique favorise nettement le développement de cette superbe oreille. Cette hypothèse s’applique tout aussi bien à la famille Bach, famille d’illustres musiciens.

, © Getty / Toby E. Rosenthal

« On peut avoir l’oreille absolue sans le savoir »

VRAI. Et c’est là pure logique. Puisque pour ‘prouver’ qu’on a l’oreille absolue, ou le comprendre soi-même, il faut déjà connaître le nom des notes, être capable de nommer ce que l’on entend.

Certaines personnes possèdent ainsi une oreille absolue sans le savoir, parce qu’ils n’ont jamais appris la musique ou parce qu’ils y ont été initiés trop tard. Leur capacité à identifier une hauteur de son est excellente, absolue, mais ils ne maîtrisent pas suffisamment le langage musical pour s’en rendre compte.

« Celui ou celle qui possède une oreille absolue chante nécessairement juste »

FAUX. Eh oui ! Ce n’est pas la même chose de reconnaître une note et la reproduire vocalement. Ecoute et chant ne sollicitent pas les mêmes mécanismes. De plus, rien ne garantit à l’heureux porteur d’une oreille absolue que sa voix soit belle, agréable à écouter.

Il s’agit là de la différence entre “oreille absolue passive” et “oreille absolue active”, mise en avant par des études anglo-saxonnes. L’oreille passive ne fait que reconnaître les notes (et c’est déjà pas mal), tandis que l’oreille active est, en plus, capable de les produire.

« Celui ou celle qui a l’oreille absolue est meilleur(e) musicien(ne).»

FAUX. Faux. Faux. Archi-faux. La majorité des compositeurs, instrumentistes ou chanteurs ne la possèdent d’ailleurs pas. La véritable oreille dont a besoin un(e) musicien(ne) est l’oreille relative, soit la capacité d’identifier une note par rapport à une autre donnée, dans un ‘contexte harmonique’. L’oreille relative fait appel au mécanisme des intervalles : je reconnais le Ré qu’on me joue au piano si on m’a précédemment fait entendre le La (de la même gamme).

C’est l’oreille relative qui permet à l’instrumentiste de s’accorder avec les autres membres de l’orchestre, au chanteur de s’adapter aux autres voix ou à l’accompagnement. C’est aussi l’oreille relative que l’on entraîne et développe en cours de solfège, pendant les fameuses dictées de notes. Bref, la bonne nouvelle, c’est que cette oreille relative s’acquiert, se travaille ! Nul besoin, donc, d’avoir l’oreille absolue.

« Le pourcentage de personnes possédant une oreille absolue varie selon les pays »

VRAI. L’oreille absolue fonctionne comme le langage. Elle est, en plus, influencée par la langue que l’on apprend tout petit. Ainsi, les langues tonales, telles que le mandarin, le thaï ou le vietnamien, facilitent le développement d’une oreille absolue.

Dans une langue tonale, la hauteur des sons fait partie intégrante de la prononciation. Pour respecter le sens d’un mot, il faut aussi respecter la hauteur de sa voyelle, lui donner la bonne intonation. Par exemple, en mandarin, la syllabe ma peut être prononcée de quatre manières, l’une voulant dire cheval, les autres pester, chanvre ou… mère.

« Avoir l’oreille absolue ne comporte que des avantages »

FAUX. C’est un peu comme pour tous les super-pouvoirs, gare au revers de la médaille…

Oui, ceux qui possèdent l’oreille absolue retranscrivent facilement une mélodie, peuvent corriger les malheureux responsables de fausses notes et, admettons-le, crâner un peu.

En revanche, le son d’un instrument mal accordé leur est insupportable. Ils ont aussi beaucoup de difficultés à changer de diapason (soit à changer de La de référence) : un air baroque interprété en La 415 (plus bas que le La 440 utilisé dans les compositions d’aujourd’hui), leur paraîtra faux, bizarre. Difficile aussi de jouer d’un instrument transpositeur : c’est en effet une véritable torture pour une oreille absolue de jouer une note, un Do par exemple, et d’en entendre finalement une autre, un Si, Fa ou Mi.

Pour en savoir plus :

