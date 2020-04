Netflix, Amazon, Disney + : que regarder quand on n’a plus d’idée ?

Abonnés de ces divers services de streaming, vous ressentez peut-être une certaine lassitude ou une panne d’inspiration face au catalogue de ces sites. Fatigué des séries et des films, en manque d’opéra ou de symphonies ? Voici quelques suggestions.

Marre de La Casa de Papel ? Lassé des rediffusions à la télévision ? Les services de streaming proposent aussi des films, documentaires ou animations consacrés à la musique qu'elle soit jazz, classique ou des comédies musicales.

Netflix

La plateforme rouge et noire est célèbre pour ses documentaires consacrés à des personnalités du monde de la musique rock, pop mais aussi du rap. Elle contient également l’adaptation de Mamma Mia ! où l’on peut voir Meryl Streep chanter aux côtés de Pierce Brosnan et Colin Firth, bien éloignés de leurs costumes d’agents secret. A l’exception de la série coréenne Beethoven virus, Netflix ne propose pas de répertoire classique. Mais si vous aimez le jazz, le catalogue propose une sélection tout à fait honorable notamment grâce aux documentaires Chasing Trane consacré à John Coltrane, Quincy dédié à Quincy Jones ou encore Miles Davis : Birth of the Cool et What Happened Miss Simone ?.

Prime Video

Le service de streaming d’Amazon s'est allié à la chaîne Mezzo qui offre un essai gratuit de 30 jours à travers leur plateforme, et propose des ballets, des opéras et des concerts symphoniques et jazz. Vous pouvez retrouver des concerts de Rhoda Scott lors du festival Jazz à Vienne, ou encore Jordi Savall qui dirige le concert des Nations. Si la danse vous manque, La Bayadère, et Love Chapter font partie des ballets disponibles. Enfin, les opéras sont les plus présents avec entre autres Rigoletto, Tannhaüser, Les Noces de Figaro, King Arthur.

Disney +

Celui qui détient près d’un tiers du cinéma hollywoodien a fait une entrée fracassante sur le marché du streaming le 7 avril dernier. Entre deux films Marvel, vous pouvez regarder La Mélodie du bonheur ou des Silly Symphonies, ces dessins animés pour enfant dont certains emploient de grandes œuvres classiques. Dans ce même registre mais dans un format plus long, vous retrouverez les célèbres Fantasia et Fantasia 2000 qui sont tout aussi incontournables pour (re)découvrir ces classiques de musique et d’animation.