[MUSIQUE, VOYAGE] Musiques du monde, mondes des musiques

Une sélection dédiée au voyage : à la rencontre des contrées lointaines et leurs musiques telles qu'elles se pratiquent et se vivent ailleurs.

Carnet de voyage

Avec Carnet de voyage, vous avez le précieux sésame pour faire les voyages les plus inattendus tout en restant chez vous : suivre le souffle plaintif de la flûte en Inde, participer auxdéfilés hauts en couleurs du carnaval des Caraïbes, tourner dans la cadence envoûtante des Dervish tourneurs ou boire un verre en chantant la ganga croate, chaque escale de Carnet de voyage vous emmène au plus près d'une tradition musicale, aux côtés des ethnomusicologues qui vous ouvrent leur carnet de souvenirs et de croquis de vie, comme si vous y étiez.

Carrefour des Amériques

A Cuba

Carrefour des Amériques vous amène à Cuba d’où nous rayonnerons à travers le monde de 1939 à nos jours.

Au Brésil

Pour cette quatrième série de Carrefour des Amériques, direction le Brésil : 40 épisodes pour découvrir son histoire musicale des années 20 aux années 1980.

Classique à Kinshasa

Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. C’est l’une des villes du monde les plus vastes, les plus peuplées, les plus pauvres et donc les plus dangereuses. Et la musique ?

Les grandes voix de la musique traditionnelle

Qu'est ce qu'une grande voix en matière de musique de tradition orale ? Qu'est ce qui fait qu'une communauté entière se reconnaît à travers elle ? Que transmettent ces voix populaires et savantes à la fois ?

Pour répondre à ces questions, Françoise Degeorges vous invite à retrouver des artistes qui, chacun à leur façon, par leur style et leur interprétation, ont ouvert une voie nouvelle et personnelle dans le système traditionnel, à l’instar d’Alim Qasimov, d’Esma Redzepova, de Beñat Achiary, de Mercedes Sosa et bien d'autres...

Moscou-Vladivostok, une ballade transsiberienne

L'idée ? Rallier la Russie orientale en train, ce fameux transsibérien qui trace une double ligne noire sur l'immensité sibérienne et qui relie l'ouest à l'est...