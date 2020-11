Grands hymnes américains : Yankee Doodle, de l’insulte à la fierté

En 1756 en Amérique, la Grande-Bretagne et les colons américains se retrouvent en conflit contre l’armée française et ses alliés. Surnommée la guerre des Sept Ans, ce conflit majeur imposera à son issue l'empire britannique comme puissance mondiale redoutable, qui contrôlera notamment une grande partie de l'Amérique du Nord.

Mais cette guerre mènera d'une part à la Guerre d'indépendance des États-Unis (1775-83), jalon essentiel dans la formation des Etats-Unis d’aujourd’hui et d'autre part à la naissance de l'un des thèmes patriotiques les plus respectés des chansons populaires américaines : Yankee Doodle.

Malgré leur alliance militaire, il existe déjà certaines tensions entre les britanniques et les américains, bien avant la guerre d'indépendance des États-Unis (1775-1783). Les soldats britanniques déployés en Amérique par le roi George III ne cessent de se moquer des colons américains, de leur désorganisation, de leurs coutumes et d'un manque de culture sophistiquée. De nombreux refrains et chansons circulent parmi les régiments et dans la presse, dont Yankee Doodle.

Mais d’où viennent cette mélodie entêtante et ces paroles dérisoires ? Si la mélodie d’origine médiévale et largement répandue en Europe est déjà connue à la fin du XVIIIe siècle, les paroles quant à elles proviendraient du docteur britannique Dr. Richard Schuckburgh dans les années 1750 :

Yankee Doodle came to town / Yankee Doodle alla en ville

Riding on a pony ; / A cheval sur son poney ;

He stuck a feather in his cap / Planta une plume à son chapeau

And called it macaroni. / Et l’app’la macaroni.

Yankee Doodle, keep it up, / Yankee Doodle, continue

Yankee Doodle dandy; / Yankee Doodle, dandy

Mind the music and the step, / Gare à la musique et au pas,

And with the girls be handy. / Et prenez soin des filles.