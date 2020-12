Les albums pour bien fêter noël en musique

Des reprises traditionnelles aux mélanges les plus inattendus, voici une sélection d’albums festifs qui ne manqueront pas d’ajouter quelques touches de joie à votre fin d’année.

Tradition presque aussi sacrée que la fête qu’il vient accompagner, l’album de noël est un élément incontournable des fêtes de fin d’année. Si vous cherchez le cadeau parfait pour un mélomane ou quelques idées de plus pour votre playlist de noël, inutile d'aller plus loin ! Voici une sélection d’albums plus ou moins traditionnels pour embellir vos fêtes hivernales.

à réécouter événement [SORTIE LIVRE] La Discothèque Idéale de France Musique

Les cadeaux traditionnels

Comme la paire de chaussettes ou le petit chèque de mamie, certains cadeaux sont incontournables. La reprise classique d’un tube de noël rock ou pop est, elle aussi, inévitable. Mais si certaines sont à éviter, d’autres sont à applaudir. Habitué des reprises de noël, le Royal Philharmonic Orchestra continue sa longue tradition avec Jingle Bell Rock. Loin des airs rockabillly de la chanson originale interprétée par Bobby Helms, le RPO annonce ici un noël plutôt calme, tendre et plein de douceur.

Le célèbre violoniste Daniel Hope se prête également au jeu dans son dernier album où il propose quatre arrangements de chants de noël, aux côtés du Zürcher Kammerorchester : Christmas with Hope (Un noël plein d’espoir), un titre qui prend tout son sens en cette fin d’année au bilan mitigé. Inutile d’allumer un feu dans la cheminée, il y a suffisamment de chaleur dans le violon de Daniel Hope.

Les cadeaux surprises

Aux commandes de The Message of Xmas, le pianiste et compositeur Christophe Chassol. Album de noël original et atypique, l’œuvre est à l’image de son auteur. Sa musique minimaliste, accompagnée par le chœur de l’orchestre de Paris sous la direction de Lionel Sow, nous promet un noël pas comme les autres !

Autre figure incontournable de la musique, autant pop que classique, Chilly Gonzales ajoute sa touche originale aux décorations musicales de noël. Son album hivernal A Very Chilly Christmas reprend les standards de noël, notamment Last Christmas de Wham et l’incontournable All I Want For Christmas is You de Mariah Carey.

Loin des reprises habituelles qui mènent à l’épuisement des chansons, voici un album sobre et modeste en apparence, mais qui ne manque pour autant pas de chaleur ni de beauté. Si l’album est principalement une série de reprises instrumentales au piano qui mettent en valeur la musique des chants de noël, Chilly Gonzales fait appel à ses collaborateurs de prédilection tels que Feist et Jarvis Cocker pour quelques parties vocales.

Le cadeau inattendu

Grand ténor de l’art lyrique habitué aux plus grandes scènes d’opéra et aux célèbres rôles de l’opéra spinto, vous allez surement découvrir Jonas Kaufmann sous une autre lumière, plus douce et enjouée avec son album It’s Christmas ! qui révèle une facette cachée du chanteur qui ne manque pas d’humour.

L’album propose un mélange de chants de noël modernes et traditionnels, réunissant Johann Sebastian Bach et Mariah Carey, tel un repas de fêtes qui rassemble toutes les générations confondues.

La chorale, c'est bon pour le moral

Pour certains, les fêtes de fin d’année ne peuvent exister sans les chants de noël. Alors que les rassemblements à plusieurs sont actuellement inenvisageables, voici deux albums qui vont droit au « chœur ».

D’abord, l’album Christmas in Europe de Thomas Hengelbrock et le Balthasar-Neumann-Chor, qui explorent ensemble la richesse des œuvres musicales de noël en Europe : de Schütz et Demantius à Mendelssohn et Bruckner, sans oublier le XXIe siècle avec le compositeur britannique Simon Wills, rappel d'une union européenne forte à travers la musique, malgré l'éloignement récent de certains pays.

Et pour les gourmands qui se resservent toujours lors du repas de noël, un deuxième album vient assouvir l’envie de chants de noël. Avec un menu somptueux 100% british, l’album Christmas carols du SWR Vokalensemble, sous la direction de Marcus Creed, présente un festin de 19 chants britanniques du XVIe siècle à nos jours, du compositeur Tudor Robert Parsons à Thomas Adès.

Une pointe de jazz - Jamie Cullum : The Pianoman at Christmas

Enfin, pour celles et ceux qui veulent ajouter une petite désinvolture déhanchée à leurs fêtes de fin d’année, le « pianoman » Jamie Cullum arrive à temps avec la recette parfaite : The Pianoman at Christmas. Ici, pas de reprises prévisibles des tubes de noël mais plutôt une collection de chansons originales pour s’éloigner des sentiers battus...