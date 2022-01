Le compositeur Camille Saint-Saëns avait peur que son "Carnaval des animaux" ne nuise à sa réputation ! Cette suite de petites pièces pleine de citations et de références à d'autres œuvres fut donnée pour la première fois le 9 mars 1886, en plein Mardi gras, chez un certain... Charles Lebouc !

Le Carnaval des animaux : une œuvre sous-estimée, MAXXI Classique, la chronique de Max Dozolme en vidéo

Des 600 œuvres qu'il a composées au cours de sa vie, Le Carnaval des animaux est certainement la partition la plus célèbre de Camille Saint-Saëns. C’est chez un violoncelliste et ami de Camille Saint-Saëns que Le Carnaval des animaux est donné pour la première fois. Est-ce parce que Charles Lebouc, le commanditaire et créateur de l'œuvre était violoncelliste que Saint-Saëns a offert à cet instrument l'une des plus belles pages de sa composition ? Le Cygne est en effet le seul extrait de du Carnaval qui n'a rien de parodique !

Des animaux facétieux

Le Carnaval des animaux regorge de citations d'autres œuvres musicales. Que ce soit à travers le Galop infernal d'Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach, ralenti à l’extrême dans Les Tortues ou encore la Danse des Sylphes de Berlioz, tournée en dérision par une contrebasse pachydermique dans L’Éléphant, Saint-Saëns prouve dans son carnaval tout le potentiel comique et créatif que possède le pastiche musical.

Une partition imagée

Le Carnaval montre à quel point Saint-Saëns avait un don pour trouver des mélodies qui invitent au rêve. A la manière d’un peintre - comme Monet et ses Nymphéas qui, en quelques touches de pinceau, peut dessiner un univers liquide et flou - le compositeur français suggère avec Aquarium des bulles d'eau qui remontent à la surface, tourbillons de demi-tons joués par un piano, et le ballet lent des poissons interprété par des notes longues que jouent les cordes.

En 1991 Gilles Jacob, président du Festival de Cannes, décida que chacun des films en compétition serait désormais introduit par l'Aquarium. Une manière de rappeler que Saint-Saëns est aussi considéré comme le premier compositeur de musiques de films de l'histoire, avec la bande originale de L'assassinat du duc de Guise, réalisé en 1908 par André Calmettes. Malgré une image quelque peu austère, Camille Saint-Saëns est décidément un compositeur plein de surprises !

