La saison 2019-2020 de l’Opéra de Bordeaux célèbre Offenbach

L’Opéra national de Bordeaux a présenté sa nouvelle saison 2019-2020. Elle s’ouvrira avec une nouvelle production des Contes d'Hoffmann d'Offenbach, dirigée par Marc Minkowski. La cantatrice Hortense Schneider, bordelais d’origine, qui fut la muse d’Offenbach, sera également célébrée.

C'est un « hommage à Offenbach, génie de la musique légère et de l'opéra romantique », a indiqué devant la presse lundi Marc Minkowski, directeur général de l'établissement, qui entamera ainsi sa 4e saison à la tête de l'institution. Les Contes d'Hoffmann, « c'est un théâtre dans le théâtre, une histoire qui se passe pendant la représentation de Don Giovanni », a précisé Marc Minkowski.

La nouvelle saison présentera également la trilogie Da Ponte de Mozart avec Les Noces de Figaro, Don Giovanni et Così fan tutte. « Un exploit pour le théâtre et pour l'orchestre, avec une mise en scène d'Ivan Alexandre dans un esprit commedia dell'arte du XVIIIe siècle », a souligné Marc Minkowski, qui monte ces trois opéras pour la première fois et conseille « de les voir dans le bon ordre ».

Jean-Jacques Annaud et Star Trek

L’ensemble Pygmalion poursuivra sa résidence. Coté artistes invités, des récitals de Jonas Kaufmann, Anna Netrebko et Rolando Villazón ont été annoncés.

De nombreux spectacles jeunes seront également proposés comme La légende du roi dragon d'Arthur Lavandier créé avec l'Opéra de Lille. Cet opéra participatif, inspiré d'une légende coréenne, rassemble quelque 200 enfants bordelais.

Le réalisateur Jean-Jacques Annaud sera l'invité d'honneur du festival ciné-notes qui a pour thème les monstres et créatures et met en avant les musiques de films de Dracula à Star Trek.

Pour la danse, le public retrouvera, entre autres, Cendrillon et Ghost d’Angelin Preljocaj, a annoncé le directeur du ballet, Eric Quilleré.

La saison sera présentée au public et affichée sur le site de l'institution le 24 mai 2019.

avec AFP

à réécouter émission Classique info Classique info du mardi 21 mai 2019