La playlist classique pour se détendre

Pour la troisième édition de la journée mondiale du bien-être, samedi 10 juin, nous avons la meilleure offre à vous proposer. Pas de cours de yoga ou de promenade sur la plage, non, juste une sélection musicale pour bien se détendre et profiter. Fermez les yeux et respirez !

Rameau : Les Indes Galantes «Tendre amour»

On débute en douceur avec Rameau et son chant à l'amour.

Chopin : Berceuse op. 57

On continue avec un grand classique, une berceuse de Chopin pour une relaxation optimale.

Brahms : Quatuor pour piano et cordes nº 3

Quatre instruments et la beauté à l'état brut pour se laisser rêvasser en paix.

Satie : Trois Gymnopédies

Encore un classique mais tellement efficace pour une petite séance de méditation.

Giovanni Legrenzi : « Lumi, potete piangere »

Rien que pour la voix de Philippe Jaroussky, cet air vous emmènera loin, très loin.

Johannes Ockeghem : Kyrie de la Missa Prolationum

On remonte le temps, direction le Moyen Âge pour profiter d'une musique polyphonique d'une grande beauté.

Bach : Sonate pour flûte

Bach entre évidemment dans la danse avec cette sicilienne incontournable.

Haydn : Quatuor à cordes op. 20

Plus classique mais qui a toute sa place dans cette playlist bien-être : la perfection et la droiture d'un quatuor à cordes de Haydn.

Debussy : Et la lune descend sur le temple qui fut

On retourne dans le méditatif avec Debussy pour définitivement reposer son esprit...

Ravel : Pavane pour une infante défunte

Restons sur le piano avec un petit tour du côté d'un contemporain de Debussy : MauriceRavel !

Fauré : Requiem « In Paradisum »

On approche les portes du paradis avec les voix célestes de ce Requiem.

Glass : Metamorphosis 1

C'est bon ? Vous êtes parfaitement détendus ? Maintenant vous pouvez même dormir un peu avec du Philip Glass en fond sonore...