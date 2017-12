La playlist jazz de Noël

Petit Papa Noël, Douce Nuit et Mon beau sapin vous rendent quelque peu nerveux ? Cette année, ça va swinguer ! Laissez-vous guider par cette sélection musicale jazz, festive et hivernale.

Christmas Night in Harlem

Oubliez le pôle Nord, les forêts de sapins ou les montagnes enneigées. Cette année, on célèbre les fêtes de fin d’année dans le quartier de Harlem, l’un des berceaux historiques de la musique jazz. Entre deux rangées d’immeubles Brownstones - ces grandes maisons new yorkaises en pierres rouges - vous croiserez peut-être le chemin de choristes gospel ou d’un Père Noël trompettiste.

Jingle Bells

Certes, il s’agit là d’un grand classique de Noël. Jingle bells(Vive le vent, dans sa version française), est une chanson américaine diffusée en boucle aux quatre coins du monde pendant la période des fêtes. Et pourtant, réinterprétée par Diana Krall, on croirait ne l’avoir jamais entendue...

Have yourself a merry little Christmas

On commence doucement à swinguer avec deux valeurs sûres : l’une des plus belles voix du jazz, Ella Fitzgerald, et un standard du genre tiré du film musical Le chant du Missouri (1944), dans lequel le personnage incarné par l’actrice Judy Garland chante pour réconforter sa petite sœur triste.

Sugar Rum Cherry

Vous connaissez la petite histoire de la Sugar Plum Fairy ? La Fée dragée qui accueille Clara et le prince Casse Noisette aux portes du Royaume des Délices ? Voici sa version un peu plus festive : la Sugar Rum Cherry ! Un cocktail musical préparé et agité par Duke Ellington à partir de la célèbre suite du ballet de Tchaïkovski.

Let it snow !

Let is snow ! fait partie des incontournables de Noël et pourtant le thème principal de cette chanson - comme son nom ne l’indique pas - c’est l’amour ! Aucune parole ne fait référence aux fêtes de fin d’année. Il est plutôt question ici de doux baisers échangés et d’un agréable feu de cheminée.

The Christmas Song

Si par le plus grand des hasards, vous aviez oublié comment célébrer Noël dans la pure tradition, Nat King Cole vous dresse la liste des indispensables : des marrons chauds, une chorale, des cargaisons de jouets, un traîneau et des rennes... sans oublier le bon vieux Santa Claus. Tout y est !

My Favorite Things

Pourquoi cette chanson de La Mélodie du bonheur a-t-elle toute sa place dans notre playlist de Noël ? Parce qu’elle évoque les petits riens qui nous rendent heureux, nos petites choses préférées : un cadeau au pied du sapin, un pull douillet, une pâtisserie à la fin du dîner ou encore les flocons de neige qui nous tombent sur le bout du nez.

I Saw Mommy Kissing Santa Claus

Le soir de Noël, tout peut arriver, même Maman qui embrasse le Père Noël (le vrai!). Depuis le haut des escaliers, les enfants aperçoivent Mommy donner un baiser au ‘Monsieur qui porte une grande barbe blanche’… Ses innocentes têtes blondes restent sans voix, et c’est donc au tour d’Amy Winehouse de chanter.

The Christmas Waltz

Fin de réveillon, après avoir ouvert les cadeaux, bien ri et bien mangé, il nous reste juste assez d’énergie pour une dernière danse… L’oncle Oscar se met au piano et entame une valse douce et lente. Trois temps pour nous attendrir. Trois temps pour nous bercer.

Nathalie Moller