La playlist classique au clair de lune

La Lune offre aux compositeurs une source d’inspiration infinie. Féerique, mystérieux ou romantique, ce satellite mis en musique a donné quelques-uns des plus grands tubes de la musique classique comme la Sonate au clair de lune de Beethoven ou le Clair de lune de Debussy.

Mais ce ne sont pas les uniques œuvres d’inspiration lunaire. Schubert, Dvorák, Fauré et tant d’autres ont aussi mis en lumière la Lune, en musique ou en mélodie.

Au calme clair de lune triste et beau, Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres Et sangloter d'extase les jets d'eau, Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres.

Les paroles de Paul Verlaine mises en musique par Gabriel Fauré donnent cette mélodie d’une douceur infinie. Le texte tiré des Fêtes galantes du poète français ont aussi inspiré un certain Claude Debussy…

Dans Fantasio, l’opéra-comique d’Offenbach, un air se rapproche des étoiles, la Ballade à la lune est inspirée d’un célèbre poème d’Alfred de Musset. Le poète français est à l’origine de l’histoire racontée dans cet opéra mais c’est son frère, Paul, qui en a signé le livret.

Ainsi qu'une jeune beauté Silencieuse et solitaire, Des flancs du nuage argenté La lune sort avec mystère.

Derrière Le lever de la lune de Saint-Saëns, pas de grands noms de la poésie puisque le texte est anonyme, peut-être même écrit par le compositeur lui-même d'après certains spécialistes…

Et tout s'en vont dans l'ombre et dans la lune,

Pour s'alanguir et puis mourir

Avec les heures une à une,

Les heures au pâle sourire.