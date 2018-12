Comment composer pour les jeux vidéo?

Depuis 1908, date de la première musique composée pour accompagner une image animée (la bande originale du film Le Duc de Guise par Camille Saint-Saëns), la musique ne cesse d’accompagner toutes formes d’images animées et de médias, comme récemment les médias numériques tels que les jeux vidéo. Les musiques pour cinéma et pour jeux vidéo sont souvent comparées, et ce, pour une bonne raison : les deux genres partent d’une image ou d'une histoire afin d’instaurer une ambiance, ils partagent les mêmes sources d’inspiration.

Pour le compositeur, c’est l’histoire qui compte, avant toute autre chose, et les jeux vidéo s’inspirent bien évidemment de la narration visuelle du septième art. Il est donc peu surprenant que les grandes musiques pour jeux vidéo soient souvent composées par des compositeurs de cinéma. Mais la musique de jeux vidéo a aussi fait l'objet d'une fascination bien à elle, tant pour sa conception que pour son aspect créatif.

L’interactivité, une fonction essentielle

Une différence subtile mais non des moindres, c'est que la musique pour jeux vidéo porte en elle une fonction essentielle : l’interaction avec le joueur et la communication d’idées et d’informations. Tandis qu’une musique de film est composée de façon linéaire, fixée à une image déjà enregistrée, la musique pour jeux vidéo se doit d’être flexible et « à l’écoute » des actions du joueur. En un mot ? L’immersion.

« La manière dont on va aborder le medium est totalement différente dans un jeu vidéo puisque ce format n’est pas comme un film, c'est quelque chose de plus illustratif […] Il faut essayer de comprendre les règles du jeu et de voir comment est-ce que le joueur comprend ces règles » explique Olivier Derivière, compositeur pour médias et notamment pour jeux vidéo. Le compositeur doit s’investir de manière plus profonde dans la logique et la conception du produit final : « J’essaie de me mettre au service du jeu » ajoute-t-il.

La musique doit évoluer en même temps que les progrès du joueur. Au niveau le plus élémentaire, la musique est un indicateur du de niveau, démontrant le changement d’environnement, l’arrivée d’un affrontement important, l’obtention d’une récompense, ou tout simplement l'accélération de la musique quand on approche de la fin du temps de la partie (exemple à 2:12 dans la vidéo ci-dessous) :

La composition « délinéarisée »

Comment communiquer en temps réel avec le joueur ? Comment savoir ce que le joueur va faire et par où il va passer ? Comment indiquer par exemple que l’on s’approche d’un danger alors qu’on se promène paisiblement dans le jeu ? Avec l’interactivité musicale vient un autre élément essentiel à la musique pour jeux vidéo : l’aléatoire contrôlé. Il est impossible de prédire les actions de plusieurs milliers de joueurs. Aussi, tout en anticipant une myriade d'actions possibles, le compositeur doit créer une musique qui illustre les différents niveaux et l’histoire, mais également proposer au joueur une expérience musicale capable d’interagir avec les possibilités offertes par le jeu.

Les compositeurs font appel aux « layers » (couches verticales), de petits segments musicaux interchangeables a tout moment, afin d’avoir une musique malléable et réactive aux actions et déplacements du joueur. Un accompagnement musical qui ajoute une dimension narrative supplémentaire.

Le principe des « layers » est simple. Une première couche d’ambiance pour l’exploration est d’abord installée, un fond sonore répété, souvent calme et peu perceptible. A ce fond sonore, on ajoute une deuxième instrumentation plus agitée au moment d’un événement important (par exemple une découverte soudaine du joueur par l’ennemi). Finalement un troisième « layer » lorsque le joueur entre dans une phase d’action (par exemple, de combat). Ces trois « layers » apparaissent et disparaissent de manière indiscernable afin de créer une musique fluide, capable de réagir en temps réel aux événements du jeu. Ceci n'est qu'une des nombreuses techniques des compositeurs pour jeux vidéo...

Cette musique se rapproche donc d'une composition plus modulaire et déstructurée dans sa conception et sa forme. Le compositeur et professeur Olav Lervik, enseignant de la composition pour jeux vidéo au Conservatoire Mozart à Paris, explique notamment comment cette composition musicale « délinéarisée » se rapproche de certains principes de la musique classique contemporaine :

« Cela devient intéressant au niveau de la composition car cela ouvre des nouvelles formes et possibilités de composition interactive comme dans la musique contemporaine, similaire aux œuvres aux systèmes aléatoires deLutoslawski. Nous avons des arbres, une hiérarchie de petites pièces, avec lesquelles on peut dire « voici le son pour intensité n°1, pour n°2 etc » et ça peut monter jusqu’à 10 : on a donc plusieurs chemins possibles qui sont plus ou moins aléatoires. »

Les nouvelles technologies

Une profonde connaissance technique est également essentielle pour tout compositeur de jeux vidéo. Cette musique est certes souvent enregistrée avec des orchestres, mais cela n’est qu’une étape vers le résultat final. « Il y a énormément de données techniques à apprendre, et il est nécessaire de connaitre certaines bases de production et d’enregistrement afin de maîtriser les essentiels du métier », explique Olav Lervik.

Malgré le succès de la musique pour jeux vidéo et le nombre croissants de concerts et de festivals dédiés à ce genre, le budget accordé à la musique ne permet pas toujours un enregistrement en direct. Entre donc en scène la synthèse sonore, qui offre aux compositeurs les sons des instruments tels qu’un Steinway depuis leur studio : il s’agit non d’un enregistrement numérisé mais d’une création synthétique de la sonorité d’un instrument (Steinway a même officiellement validé la synthèse sonore finale de leur piano). Pour Olivier Derivière, voici l’avenir de la musique pour jeux vidéo :

« Nous pouvons maintenant écrire une partition qui sera jouée en temps réel par le jeu : elle n’est pas enregistrée. [...] La musique de jeu vidéo s’est un peu perdue durant les années PlayStation [années 1990] car le CD-ROM a apporté la capacité de pouvoir reproduire la musique de manière CD […] mais tout cela était passif, une simple piste sonore : nous avions perdu le caractère « temps réel » d’une musique telle que celle de Mario où la musique réagissait selon les actions du jeu. Aujourd’hui nous sommes en train de récupérer les capacités de Mario, mais avec la puissance de calcul qui nous permet d’avoir le son de vrais instruments ! », remarque Olivier Derivière.