Fauré : Quintette pour piano et cordes n°2 en ut mineur opus 115, par Jean-Frédéric Neuburger et le quatuor Strada

Théâtre des Bouffes du Nord, Paris

L’ambition du Palazetto, depuis 2009, est de défricher le répertoire romantique français. Par le biais de la musique de chambre, ce concert réhabilite Fernand de La Tombelle. Le pianiste Jean-Frédéric Neuburger, le contrebassiste Yann Dubost et le Quatuor Strada interprètent l’adaptation pour piano et quintette à cordes de Fantaisie, une pièce pour piano et orchestre.

Le pianiste propose ensuite quelques pièces de salon du recueil Des après-midis sous les arbres, toujours du compositeur méconnu - il a pourtant participé à la fondation de l’école supérieure parisienne de musique Schola Cantorum, où il enseigne l’harmonie.

Les violonistes Sarah Nemtanu et Pierre Fouchenneret, l’altiste Lise Berthaud et le violoncelliste François Salque, qui composent le Quatuor Strada, s’associent enfin au pianiste Jean-Frédéric Neuburger pour reprendre les deux premiers mouvements du Quintette pour piano et cordes n°2 en ut mineur opus 115 de Gabriel Fauré. L’acoustique sublime des Bouffes du Nord permet au quatuor et au pianiste de rendre hommage à La Tombelle et à Fauré.