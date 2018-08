Grande Salle, Philharmonie 1, Paris

Après 15 ans à sa tête, Myung-Whun Chung mène l’Orchestre philharmonique de Radio France pour l’une des dernières fois. Au programme, le Troisième Concerto pour piano de Sergueï Rachmaninov, l’une des œuvres les plus périlleuses du répertoire. Malgré un thème d’apparence simple, l’œuvre exige une grande virtuosité de la part de ses interprètes. En l’exécutant lors de la première en 1909, Rachmaninov aurait renoncé à jouer un bis tant ses doigts étaient meurtris ! (Anne Foisy) C’est ici le pianiste russe Daniil Trifonov qui marche dans les pas du compositeur.

En seconde partie, le maestro dirige la Deuxième Symphonie de Johannes Brahms, créée en 1877. Contrairement à la Première Symphonie, qui mit plus de vingt ans à voir le jour, elle fut composée en seulement un an. Et son succès dépasse celui de son aînée ! « Elle est certainement d’un abord plus aisé, et d’une séduction sonore plus immédiate, surtout dans son premier mouvement », explique le musicologue André Lischke.